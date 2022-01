Vite al Limite, come sta Nathan Prater oggi? Quanto pesava e quanto pesa?

I telespettatori che seguono con grande passione le puntate di Vite al Limite, uno dei programmi più amati dal pubblico di Real Time, cercano sempre di avere notizie sui protagonisti dello show, per capire se le cure del dottor Nowzaradan siano state davvero risolutive. Le persone che si rivolgono al dottor Now, presentano tutte una forte obesità e sperano di potersi sottoporre ad un intervento chirurgico che cambierebbe la loro vita.

Ad esempio, diversi utenti si sono chiesti se Nathan Prater ce l’ha fatta: come sta oggi? E’ riuscito a raggiungere il suo obiettivo?

La storia di Nathan Prater, raccontata nella decima stagione di Vite al Limite, ha coinvolto molto i telespettatori. Lo specialista gli ha fatto presente che il suo stile di vita lo stava uccidendo. Nathan pesava 275 chili quando ha deciso di ricorrere alle cure di Nowzaradan: sua moglie, Amber, pesava invece 227 chili.

Durante l’episodio, sia Amber che Nathan Prater si dicono convinti che perdere peso e iniziare uno stile di vita più sano renderà migliore non solo il loro stato di salute, ma anche il loro matrimonio. In moltissimi hanno fatto il tifo per la coppia e ora vogliono sapere se Nathan e Amber sono riusciti a dimagrire. Per fortuna sembra che tutto stia andando per il meglio; Nathan e Amber sono ancora insieme e proseguono il loro percorso per perdere peso.

Amber is impressed with her husband Nathan’s weight-loss progress so far, but worries he’ll slip back into his old ways. Follow their journey on the season premiere of #My600lbLife, TOMORROW at 8/7c. pic.twitter.com/Ybrb24SYZ6

— TLC Network (@TLC) November 2, 2021