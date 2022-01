Manuel Bortuzzo, non solo l’amore con Lulù: un dettaglio non sfugge ai fan

Manuel Bortuzzo rappresenta sicuramente uno dei protagonisti indiscussi del Grande Fratello Vip 6 e risulta uno dei concorrenti del reality show targato Mediaset più amati. Il nuotatore si è fatto notare nella casa più spiata d’Italia non soltanto per la sua commovente storia ma anche per la relazione sentimentale che è nata all’interno del loft di Cinecittà con Lucrezia Selassié. Dopo una serie di alti e bassi, i due gieffini stanno vivendo un bel rapporto saldo.

Manuel e l’amore per Lulù

La relazione fra Manuel Bortuzzo e la principessa etiope non è stata semplice. Numerose, infatti, sono state le discussioni anche molto accese. Ma, alla fine, il nuotatore si è lasciato andare e con Lulù trascorrono uniti il tempo dentro la casa più spiata d’Italia.

“Non ho mai avuto una ragazza così bella che ha bisogno di ciglia così lunghe. Non hai bisogno di essere too much amore, lo sai. Credimi che tu quello che hai di tuo, semplice come sei, più sei semplice e più sei bella”, ha dichiarato Bortuzzo qualche giorno fa a Lucrezia, nota per aver un make-up molto deciso e colorato.

E ancora: “Appena esci ti sequestro, ti lascio un po’ per la famiglia però finiti i giri familiari, sei mia”, ha detto il nuotatore scatenando la reazione della principessa: “Amore, mi ammanetti?”.

Il rapporto tra Manuel ed Aldo Montano

Non soltanto il bel rapporto con Lulù ha caratterizzato, sin qui, il percorso del triestino. Manuel Bortuzzo, infatti, ha stretto una relazione d’amicizia sincera con Aldo Montano, il campione di scherma che ha abbandonato il reality show nella puntata del 10 dicembre 2021 per ritornare dai suoi cari. Non è stato facile per Manuel che ha trovato in Giucas Casella un amico con cui potersi confidare. Questo rapporto non è sfuggito agli occhi dei telespettatori che hanno notato l’amicizia fra il nuotatore e l’illusionista, nata e cresciuta negli ultimi giorni. Una scena che ha visto protagonista i due gieffini è stata particolarmente commentata su Twitter, quando dopo la proposta di giocare a biliardo, Bortuzzo ha domandato a Casella di portarlo per mano.

