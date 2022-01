Che fine hanno fatto le protagoniste di 16 anni e Incinta Italia?

Nel 2013 è andata in onda su MTV la prima stagione della versione italiana di “16 anni e Incinta”, il fortunato programma televisivo statunitense – in formato docu-reality – che racconta nel dettaglio le vicende riguardanti alcune ragazze madri incinte, per un periodo che va dai quattro mesi e mezzo di gravidanza fino ad alcuni mesi di vita del bambino stesso.

Protagonista dell’edizione italiana furono sei ragazze tra i 15 e 19 anni provenienti da diverse regioni. Nella versione USA ad ogni ragazza è dedicata una puntata, che può andare dai 40 ai 60 minuti; in quella italiana, invece, ogni ragazza è protagonista di due puntate da 40 minuti ciascuna.

La partecipanti furono Gemma Berruto, Chiara Mauri, Sara Geminiani, Fleur Indi Scattolin, Ivonne Nicastro e Carmen Speria. Ma che fine hanno fatto?

Gemma Berruto non sta più con Daniele ma vive felicemente la sua vita con Aurora, che oggi ha 8 anni. Gemma invece ha 26 anni, si è diplomata e ha preso una qualifica come operatore socio-sanitario.

Sara Geminiani ha avuto anche un’altra figlia, Aurora, tre anni dopo aver partorito Sofia (ne aveva solo 17 all’epoca della sua prima gravidanza). Sara vive a Bagnacavallo, in provincia di Ravenna, assieme alle sue figlie e al compagno Alex, che ha due anni in più di lei. La giovane lavora come impiegata part-time.

Fleur Indi Scattolin ha dato alla luce il piccolo Jamal quando aveva solo 16 anni. Non sta più con Pietro: la giovane si è sposata nel 2015 con un’altra persona e sono andati a vivere insieme in Veneto. Nel 2017 e 2018 è diventata madre altre due volte, ma come racconta lei stessa in una recente intervista “la gravidanza di mia figlia minore Maila, in seguito a problemi di salute, si è interrotta spontaneamente prima del tempo”. Dal 2018 è separata da suo marito. Jamal rientra nello spettro autistico, una situazione “molto impegnativa”, come dice Fleur, che tuttavia, sottolinea come il piccolo sia “pieno di risorse”.

Carmen Speria aveva già 3 figli all’età di 16 anni: lo scorso novembre è nata la sua quarta figlia, Grace. E’ seguita su Instagram da circa 10.000 follower, dove pubblica spesso foto dei suoi piccoli.

Ivonne Nicastro ha circa 30.000 follower su Instagram, ma il suo account è privato. Di lei non si sa praticamente nulla, così come non ci sono notizie sulla vita privata di Chiara Mauri.

