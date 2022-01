L’Eredità 18 gennaio 2022, alla ghigliottina Fabio non indovina la parola scelta dagli autori

Al termine della puntata di martedì 18 gennaio 2022, a presentarsi per il gioco finale del quiz condotto da Flavio Insinna è Fabio.

Presentatosi alla Ghigliottina con 90.000 euro, è riuscito a difendere 22.500 euro, “salvandosi” da tre dimezzamenti.

Il campione s’è quindi trovata con le seguenti cinque parole indizio scelte dagli autori del quiz per indovinare la parola misteriosa di oggi:

Terreno

Sguardo

Capo

Routine

Felice.

Fabio ha scritto la sua parola: Esame, facilmente legabile a Routine – ma abbastanza forzata con la gran parte delle altre parole scelte dagli autori.

Ma non è Esame la parola scelta dagli autori, ma bensì Stanco (che, ad onor del vero, appare abbastanza forzata a sua volta).

Ecco le spiegazioni di quest’oggi, parzialmente fornite da Insinna (e parzialmente integrate con ricerche web):

Terreno Stanco, fa riferimento al fenomeno della Stanchezza del terreno: “è un fenomeno che si verifica generalmente nei terreni ove vengono realizzati impianti consecutivi utilizzando sempre la stessa specie o specie affini. Di conseguenza le piante manifestano un minor accrescimento, ritardata entrata in produzione, addirittura possono arrivare alla morte”.

Sguardo Stanco, è quello che possiamo avere in un determinato momento quando – per l’appunto – ci sentiamo stanchi.

Capo Stanco – “Sono stanco, capo” è un riferimento al film ‘Il Miglio Verde’ (in coda la citazione nello specifico).

Stanco della Routine, quando ci troviamo a fare troppo spesso le stesse attività e magari vorremmo cambiare.

Stanco ma Felice, perché possiamo essere stanchi – con lo sguardo stanco, stanchi nella routine – ma possiamo comunque essere felici.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui