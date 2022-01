Cotto e Mangiato, ricetta del 18 gennaio 2022: minestra lenticchie e riso

In giornate fredde come quella di oggi, una bella minestrina è ciò che ci vorrebbe. Se non sei un abitudinario abbonato alla rivista di Cotto e Mangiato molto male: la ricetta proposta oggi da Tessa è stata presa proprio da lì. Si tratta della minestra lenticchie e ceci. Ecco come si prepara.

Gli ingredienti

Per la preparazione della ricetta di oggi, avrai bisogno dei seguenti ingredienti, ovvero:

Cipolla

Carote

Sedano

Olio

150 grammi di lenticchie

Prezzemolo tritato

3 pomodori pelati

Brodo

Sale

250 grammi di riso per minestre

Procedimento

Trita la carota, trita la cipolla e trita il Sedano dunque soffriggi il olio in una pentola. Aggiungi le lenticchie (quelle in barattolo possono andare bene) dunque allunga ogni tanto con del brodo. Al composto aggiungi anche del prezzemolo e tre pomodori pelati dunque continua a far cuocere. Se necessario aggiusta di sale. Quando sarà tutto cotto, puoi calare il riso (ricorda di scegliere una tipologia adatto alle miniestre). Lascia cuocere a fuoco lento ricordando di aggiungere il brodo vegetale: la minestra deve infatti venire brodosa non tirata come fosse un risotto. E infatti a cottura di riso ultimata aggiungi qualche mestolo di brodo. Impiatta in un bel tegame di coccio, spolverata di prezzemolo tritato fresco. Ed è cotto e Mangiato.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui