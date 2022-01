Ecco chi è Enzo Avitabile – Età – Carriera e Vita privata del musicista

Enzo Avitabile è un musicista molto famoso e apprezzato, tantissimi sono i successi conquistati nel corso della sua lunga e stimata carriera.

Il noto cantautore e compositore è nato l’1 marzo 1955 a Napoli, sin da giovanissimo ha manifestato la sua grande passione per la musica. Ha conseguito il diploma in flauto al Conservatorio di San Pietro a Majella, negli anni ha collaborato con noti e importanti artisti come James Brown, Tina Turner, Marcus Miller, Randy Crawford, Edorado Bennato, Pino Daniele e molti altri ancora.

Il suo primo album risale al 1982, Avitabile, con il tempo grazie al suo spiccato talento Enzo Avitabile è diventato famoso non solo in Italia ma anche nel mondo. Nel 2017 ha vinto anche due David di Donatello per avere composto la colonna sonora del noto film Indivisibili.

Per quanto riguarda la sua vita privata, per anni è stato sposato con una donna di nome Maria. Dal loro amore sono nate le figlie Angela e Corinne. Nel 2002 il noto artista ha dovuto affrontare la dolorosa perdite della moglie.

Enzo Avitabile sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno nella puntata che andrà in onda oggi, martedì 18 gennaio 2022, su Rai Uno.

Sara Fonte

