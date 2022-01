Ernani in onda su Rai 5

Nella mattinata di martedì, il palinsesto di Rai 5, propone l’opera Ernani su ispirazione dell’omonima opera di Victor Hugo. Per chi non lo sapere tale opera è di Giuseppe Verdi, e in questa specifica occasione viene proposto un allestimento nel 2011. Tale edizione è andata in scena presso il teatro comunale di Bologna. Cura la regia il grand4 Beppe De Tomasi e la direzione dell’orchestra è affidata a Roberto Polastri.

Lo spettacolo ha lo scopo evidente di dare la massima aderenza e la massima fedeltà a quello che è il contenuto del libretto di Francesco Maria Piave, grazie anche alle sontuose scene dipinte e ai costumi di Daniele Naldi.

La trama

Ernani è il nome d’arte con cui Don Giovanni d’Aragona si nasconde sotto mentite spoglie. Ha messo in piedi un team di banditi con i quali cerca di vivere la ribellione contro il re Carlo per spodestarlo e vendicare l’uccisione del padre. Prima o poi tuttavia ci si mette anche l’amore di mezzo, in quanto Ernani si innamorerà follemente di Elvira.

Il cast

Nel cast troviamo Roberto Aronica nei panni del protagonista, Ivan Inverardi nel ruolo.o xi Don Carlo, Ferruccio Furlanetto veste i panni di Don Ruy De Silva e Dimitra Theodossiou in quelli di Elvira. La regia televisiva è di Andrea Bevilacqua.

