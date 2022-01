Jessica e Barù fanno impazzire i fan: un piccolo gesto alle 5 di mattina non passa inosservato

Non è stata una puntata semplice per Jessica Selassié quella di ieri, lunedì 17 gennaio 2022 del Grande Fratello Vip 6. La principessa etiope è finita in nomination ed è rimasta male per le parole proferite dalla madre di Sophie Codegoni: “Jessica ti parla alle spalle, non è una vera amica”, ha detto all’ex tronista di Uomini e Donne e la princess, dopo aver versato lacrime nel corso diretta, si è chiusa in camera con Giacomo Urtis.

Lo sfogo di Jessica

Jessica Selassié si è così sfogata con il compagno d’avventura: “Mi hanno fatto passare da st…a. Sono una persona con dei valori e sinceramente ci rimango male. La frase sulla dignità e l’orgoglio lo penso, ma non per Sophie, ma in generale: non possono lasciarsi ed infamarsi e poi fare Mimì e Cocò. Sua madre mi ha fatto passare per la S che ci prova col fidanzato della figlia, anche no. Erano loro a chiamarmi sempre e tirarmi in ballo, mi sono presa spazi che mi hanno dato loro. Mi dispiace passare – ha evidenziato la gieffina -per quella che non sono, perché non sono una s… né una che ci prova con i fidanzati delle amiche”.

La principessa ha proseguito nel suo sfogo: “Io sono fatta così, ma forse è il motivo per cui sono single. Sono stata la prima a dire a Sophie ‘se ti interessa mi faccio da parte io’ ed è il motivo della nostra prima litigata, perché lei mi aveva risposto ‘no tranquilla, te lo lascio io’. Quando a me Alessandro piaceva, lo sanno tutti”.

Il gesto di Barù

Dopo aver pianto in camera con Valeria Marini e Giacomo Urtis è giunto anche Barù, che l’ha abbracciata nel tentativo di consolarla. Il gieffino si è trattenuto con Jessica sino alle 5 di mattina, per poi prepararle il caffé. Un gesto molto dolce nei riguardi della etiope, visto che solitamente è la ragazza a prepararlo a lui.

