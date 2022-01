Pomeriggio 5, Raniakova su Delia: “Con Belli finirà e lo spero per lei, l’ho vista sofferente”

Katarina Raniakova, ex moglie di Alex Belli, ospite a Pomeriggio 5 ha speso parole di solidarietà nei confronti di Delia Duran

Nella puntata di oggi martedì 18 gennaio di Pomeriggio 5, programma condotto da Barbara D’Urso su Canale 5, si è parlato del Gf Vip 6 in particolare di Alex Belli e di Delia Duran. I due infatti hanno preso momentaneamente una pausa di riflessione a causa della “chimica artistica” nata tra l’attore e Soleil Sorge. Ad esprimere la propria opionione in merito a questa situazione, è stata Katarina Raniakova ospitata dalla D’Urso poiché conosce molto bene suo (ex) marito Belli. La bella modella slovacca ha inoltre speso parole di solidarietà per Delia, attualmente reclusa nella casa.

Le dichiarazioni di Raniakova su Delia Duran a Pomeriggio 5

“Penso che se non è finita oggi finirà a breve, almeno spero per lei” ha esordito così Katarina Raniakova in merito alla storia d’amore in crisi tra Delia Duran e Alex Belli. “L’ho vista molto sofferente. Secondo me sta veramente male. Ci sta male ed è entrata in casa per avere un confronto con Soleil. Non è lucida e avere una dialettica con Soleil è impossibile” ha poi spiegato l’ex moglie di Belli parlando di Delia.

La Raniakova inoltre ha parlato anche di tradimenti che l’ex marito Alex le aveva fatto in passato: “Se non sarei mai stata tradita sarei ancora con lui probabilmente. Quando non c’è stato più nulla da fare, eravano alla fine, lui mi disse ‘se vuoi che ci lasciamo, ti faccio vedere chi sono veramente”. La modella ha infine spiegato che Belli non sarebbe affatto preso da Soleil Sorge, poiché sarebbe interessato solo dalla situazione mediatica per apparire. Quanto a Delia, le ha augurato di viversi l’esperienza del Grande Fratello Vip 6, di rimanerci più a lungo possibile e di concentrarsi di più su se stessa.

Pomeriggio 5, Clarissa Selassié parla di Alex Belli

Anche Clarissa Selassié ha espresso la sua in merito ad Alex Belli, ex compagno d’avventura nella casa del Gf Vip 6: “Non ha rispetto per le donne”.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui