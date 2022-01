Chi è Parveen Dusanj? La quarta moglie di Kabir ha trent’anni in meno di lui

Ecco chi è Parveen Dusanj, la quarta e attuale moglie di Kabir Bedi

Kabir Bedi è uno dei concorrenti della casa del Grande Fratello Vip, nella quale rimarrà fino al prossimo 14 marzo 2022. Affascinante attore dagli occhi profondi e scuri della nota serie Sandokan, nella vita è stato un vero e proprio playboy tanto da essere stato sposato per 4 volte. Attualmente, è spostato con Parveen Dusanj, la “sua perla di Labuan” di 30 anni più giovane.

Nata nel Regno Unito il 18 settembre 1976, Parveen ha conseguiito gli studi presso la facoltà di Economia Politica all’università per poi occuparsi di problematiche socio-economiche all’interno di associazioni. Grazie alla sua tenacia, è entrata a far parte del consiglio di amministrazione di Medway Huma Rights and Equality Council. Inoltre, è una produttrice ed è una grande appassionata di recitazione.

La storia d’amore tra Kabir e Parven è nata 15 anni fa (nel 2006). Sono convolati a nozze nel 2016, nonostante la famiglia di lei non fosse molto d’accordo per via della loro importante differenza d’età. L’attore è già stato sposato nel 1968 con Protima Bedi, dalla quale ha avuto due figli: Poojia e Siddharth. Dopo il divorzio, Kabir sposò Susan Humphreys, dalla quale ha avuto Adam, che oggi intraprende la carriera d’attore. Anche questo matrimonio si concluse con un divorzio, e Kabir si sposò con Nikki Vijaykar per poi divorziare subito e conobbe l’attrice indiana Parveen Babi, che venne a mancare nel 2005. Kabir incontrò Parveen Dusanj, alla quale chiese di cambiare il nome in Babi per non far confuzione nei ricordi, ma ebbe un rifiuto. L’attore fece la proposta di matrimonio a Dursanj in piazza di Spagna a Roma.

