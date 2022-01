Chi sono Gianluca Fubelli e Omar Fantini di House of Gag?

Dal 2015 al 2017 è andato in onda su Cielo (e per un breve periodo su TV8) il programma House of Gag, che ha riscosso un certo apprezzamento nei telespettatori. La buona notizia è che dallo scorso ottobre House of Gag la trasmissione è tornata in onda, sempre su Cielo, a cadenza settimanale.

Durante il programma vengono mostrati dei brevi filmati amatoriali di natura comica, che vengono commentati dai due presentatori dello show, comodamente seduti su un divano. Ma chi sono i due presentatori in questione?

Si tratta di Gianluca Fubelli e Omar Fantini, uniti da una solida amicizia. Il primo è un comico 48enne, conosciuto con il nome d’arte di Scintilla, che ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo nel gruppo I Turbolenti, nel 1998.

Pur avendo recitato in alcuni film, come Eccezzziunale veramente – Capitolo secondo… me, L’ultimo crodino e Tutto molto bello, Fubelli è famoso soprattutto per la sua partecipazione a Colorado, che ha poi diretto al fianco di Federica Nargi, Paolo Ruffini e Belen Rodriguez. In questo mese di gennaio 2022 è protagonista nella trasmissione per tutta la famiglia Back to School, condotta su Italia 1 da Nicola Savino.

Fubelli era legato sentimentalmente ad Elena Morali: i due, che stavano per sposarsi, si sono lasciati dopo che lei ha confessato di aver baciato Marco Ferri all’Isola dei Famosi.

Omar Fantini compirà 49 anni il prossimo 28 gennaio. Compare per la prima volta in televisione nel canale Odeon TV, per poi affermarsi su Mediaset in trasmissioni come Ciro presenta Visitors e Colorado. Dopo aver partecipato a molti programmi di MTV (tra cui MTV on the Beach), conduce Central Station e Provato per voi, oltre ovviamente ad House of Gag con Fubelli. Di recente lo abbiamo visto nel varietà comico Honolulu, andato in onda lo scorso autunno su Italia 1.

Bergamasco doc e tifosissimo dell’Atalanta, Omar Fantini è sposato con Francesca dal 2013: la coppia ha due figli, Edoardo e Caterina.

