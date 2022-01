“A lei non interessa se ferisce delle persone”: Francesca Cipriani di chi sta parlando?

Francesca Cipriani ha partecipato per alcuni mesi alla sesta edizione del Grande Fratello Vip. La 37enne ha lasciato il reality show condotto da Alfonso Signorini e, a distanza di qualche settimana, è ritornata a parlare, attraverso un’intervista a Superguidatv, della sua avventura all’interno della casa più spiata d’Italia. Non si è lasciata sfuggire l’occasione per parlare di alcune concorrenti del programma targato Mediaset come Delia Duran, Katia Ricciarelli, Nathaly Caldonazzo e Soleil Sorge.

Francesca Cipriani su Soleil: ‘Non può dare affidabilità, non mi piace’

Francesca Cipriani è stata sicuramente una delle protagoniste più amate del loft di Cinecittà. Nonostante, non sia più un’inquilina della Casa, la soubrette segue quanto accade dentro al Grande Fratello Vip 6 e, nell’intervista ha commentato alcune vicende. Su Soleil Sorge ha dichiarato: “A volte è molto dolce e carina ma come ti giri un attimo può cambiare completamente atteggiamento. È una persona che per me non può dare affidabilità, non mi piace. A lei non interessa se ferisce delle persone, fa parte del suo essere che è molto lontano dal mio”.

Francesca commenta l’ingresso di Delia

Fanno parte del reality show due concorrenti, Delia Duran e Nathaly Caldonazzo che non erano presenti quando lei era ancora dentro la casa più spiata d’Italia. Su Delia ha affermato: “Alla fine lei è entrata lì per entrare nel mondo dello spettacolo, la vedo anche in difficoltà, si vede che recita e che è tutta una cosa costruita. Ovvio che se fossi l’autrice del programma cavalcherei quest’onda perché poi non c’è altro da parlare, non sta succedendo null’altro, non ci sono dinamiche”.

Queste, invece, le parole su Caldonazzo: “Non mi è piaciuta. Quando c’è stata quella discussione che riguardava Enzo Paolo io ero dalla parte di Carmen perché è stata veramente un pessima discussione. Anche poi contro Sonia Bruganelli, non mi è piaciuta come si è comportata. Alcune cose potrebbe anche evitare di dirle. Il modo di esprimersi che ha usato non mi è piaciuto, ogni tanto cade nel cattivo gusto nel parlare”.

Francesca parla anche di Katia Ricciarelli

La 37enne non ha risparmiato Katia Ricciarelli, terminata al centro di numerose polemiche, a causa di alcune affermazioni pesanti: “Katia è arrivata, più resta lì più continua a peggiorare la situazione. Lei vuole andare via, la vedo al capolinea, penso sia arrivato il momento di tornare a casa. Non sta bene, non sopporta più nessuno, la vedo al limite e quando ti trovi in quelle condizioni tiri fuori il peggio di te, cose che non ti appartengono”.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui