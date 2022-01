Paola Iezzi in quarantena, ma per i fan è una gioia (per gli occhi): ecco perché

Paola Iezzi è una cantautrice, musicista, disc jockey, produttrice discografica italiana ma non solo. Negli ultimi giorni la milanese si sta ‘divertendo’ ad essere una modella e sfilare per la felicità dei suoi fan. Costretta a rimanere in quarantena, causa Coronavirus, Paola Iezzi sta postando varie foto e video mentre indossa abiti diversi e sensuali con il risultato che i suoi numerosi followers (106mila) stanno apprezzando.

Le sfilate di Paola Iezzi

Paola Iezzi, ovvero la mora del famoso duo musicale Paola&Chiara, sta decidendo di trascorrere in modo del tutto originale la quarantena forzata per aver contratto il Covid. E così, la nota cantante milanese, in modo sensuale e malizioso sta indossando diversi outfit dando luogo a vere e proprie sfilate di modo. Paola non sembra essere una persona che si lascia sconfortare dalle critiche e, anzi, prosegue la sua passerella dal titolo ‘My glamour quarantine‘.

La cantante ha indossato un tubino oro con pailletes che ha messo in evidenza il suo decolleté e i suoi fan sono impazziti. Iezzi ha deciso di lanciare la sua sfilata vestendo, un tubino dalla gonna verde e dal bustino, anche in questo caso con un vertiginoso scollo. Il décolleté è l’autentico protagonista accompagnato dal motto “stay positive“, utilizzato nelle stories su Instagram.

In seguito, Paola si è mostrata con un tubino di pelle nera con un enorme fiocco a cingerle la vita. Il seno è sempre incorniciato da uno scollo profondo. L’outfit è stato completato da un paio di occhiali da sole dalla forma allungata. Successivamente ha sfoggiato una tuta intera nera, simile ad un tailleur dallo scollo sia sul davanti che sulla schiena, tanto da mostrare anche l’esteso tatuaggio sulla spalla.

La cantante ha concluso facendo sapere hai followers di essere stremata. Sicuramente i suoi fan hanno gradito questa sexy sfilata.

