Benedetta Rossi operata in ospedale, come sta?

Ecco come sta la foodblogger Benedetta Rossi costretta al ricovero in ospedale

Benedetta Rossi, foodblogger e conduttrice del programma Fatto in casa da Benedetta, è stata ricoverata in ospedale a causa di un problema alla schiena. Prima di entrare in ospedale, ha pubblicato un selfie assieme al marito Marco Gentili per rassicurare i suoi fan: “Foto al volo pochi minuti prima del ricovero. Marco mi ha accompagnato fino a qui, ora devo cercare di essere forte, ma so di non essere sola, vi voglio tanto bene!”. L’intervento sarebbe avvenuto poco dopo le 8:30 del mattino, quando Rossi ha rilasciato un messaggio con scritto”Vado” pubblicato insieme ad un altro post in cui esprimeva la sua gratitudine: “La vita è bellissima ma è anche piena di ostacoli. Noi sappiamo di essere fortunati perché ogni volta che dobbiamo attraversare un momento difficile, non ci sentiamo mai soli”.

Oggi la foodblogger ha pubblicato un altro scatto su Instagram in cui si mostra con un sorriso accennato e assicura che l’intervento è andato bene. “È andata! L’intervento è riuscito. Io sto bene… ma questo è il sorriso migliore che riesco a fare in questo momento” ha scritto nella didascalia l’ideatrice del format Fatto in casa da Benedetta.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Benedetta Rossi (@fattoincasadabenedetta)

Il post è stato sommerso di messaggi di auguri da parte di diverse persone del mondo dello spettacolo. “Forza daje” ha commentato la conduttrice Antonella Clerici su Instagram. Anche i giornalisti Gabriele Parpiglia e Francesca Barra hanno espresso il loro affetto verso la conduttrice, dedicandole dei cuori rossi.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui