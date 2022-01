GF Vip 6, le pillole velenose de La Velenosa – EPISODIO 33: “Sta finendo un regno?”

Ma che bella puntata di Bellifull è stata? Ma io sono ammaliata dalla maestria con la quale il trio delle meraviglie cerca di percularci ogni puntata. Lunedì siamo arrivati all’apice dell’inverosimile: Alexman che dice a Delia che ha avuto una caduta di stile a raccontare cosa c’è stato tra lui e Soleil sotto le coperte. Ah, lei ha avuto una caduta di stile a raccontarlo? Non lui a farlo? Questo sono quattro mesi che sta sotto le telecamere e lunedì ha avuto il coraggio di dire che certe cose dovevano rimanere private? Ma che poi non serviva Delia a raccontarci cos’era successo, si è capito benissimo dalle immagini – non quelle mandate in puntata ovviamente, ma quelle che girano sui social. Ma anche le due girls mi hanno fatto cadere le braccia eh… Delia che prima cerca di piangere, ma niente manco una lacrima e due minuti dopo ride sentendo Giucas che raccontava a modo suo che tra Alex e Soleil c’è stato un rapporto sotto le coperte. Ma poi come puoi fare l’amica con quella che è stata a letto con tuo marito? Scusate sarò retrograda io ma altro che cucinare insieme, io le avrei strappato le extension. E Soleil? Che aspetta le scuse di Delia per le parole che le ha detto? Cioè tu ti bombi suo marito e vuoi le scuse???? Ma è tutto meraviglioso. Ma dove li hanno trovati questi tre disperati? Ha ragione la Bruganelli a dire che sono un caso da cartelle cliniche.

Ma un momento che mi ha fatta scompisciare è stato Basciano che vuole il prete. Alessandro si è ubriacato, ha detto le peggio cose a Sophie e ha giurato sul figlio che non ci avrebbe più dormito insieme. Ovviamente hanno fatto la pace e ora vuole un prete per confessarsi e sciogliere il giuramento: mamma che ridere. Se devo essere invece seria per un minuto, non è la prima volta che da brillo dice a Sophie cose veramente pesanti: io uno così manco col cannocchiale, ma a quanto pare sono innamorati. E quindi auguri e figli social.

Manuel non mi è piaciuto in molte occasioni, soprattutto come si è comportato con Lulù, che sì è stata pesante ma lui è stato spesso davvero cattivo. Però sono sincera ieri un po’ di commozione c’è stata per il suo abbandono. È comunque un ragazzo di 20 anni con problemi immensi ed è stato bravo a reggere solo per 4 mesi. Non so se durerà la storia con Lulù al di fuori della casa, bisogna vedere come gestirà la cosa la sua famiglia che non è mai stata contenta di questa storia con la princess. Io spero che se questi ragazzi davvero sono innamorati, la famiglia non si metta in mezzo.

Ragazzi ma il regno di Soleil si sta sgretolando? Ieri per la seconda volta non è stata la preferita, superata dall’ultimo arrivato che ha fatto grandi percentuali contro di lei. Ma io godo! Kabir ha preso il 65% dei voti e lei il 25%: io non esultavo così dalla vittoria dell’Italia ai mondiali! (Ho esagerato? Ok mi ridimensiono). Ora al televoto ci sono Federica, Nathaly e Baru’. Ovviamente le due serpi, Nathaly e Baru’ non possono uscire, sacrifichiamo Federica che a me a volte viene voglia di scuoterla per vedere una qualche reazione perché, ok essere timida ma manco a fa la mummia, allora amore mio non fai il GF Vip…

Per oggi è tutto alla prossima, baci velenosi a tutti

GF Vip 6, i migliori meme della puntata serale del 24 gennaio 2022

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui