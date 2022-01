Chi è il fidanzato dell’ex Miss Italia Carolina Stramare? Cosa sappiamo del suo stato sentimentale

Oggi, 27 gennaio 2022, Carolina Stramare compie 23 anni. 179 centimetri di bellezza statuaria e occhi color mare. Nata a Genova nel 1999, è stata la vincitrice del concorso Miss Italia nel 2019. Da quanto emerge attraverso i suoi account social ha una grande passione per i cani. Avrebbe dovuto partecipare alla scorsa edizione dell’Isola dei Famosi ma si è ritirò prima di partire per l’Honduras per via di problemi familiari. Carolina non manca di mettere in mostra il suo fisico perfetto e promuove una nuova campagna in intimo con il noto brand Yamamay. Ma cosa sappiamo della sua situazione sentimentale?

La storia con Alessio Falcone

Carolina Stramare è sempre stata una ragazza molto riservata. Non ha mai amato, infatti, rendere pubblica la sua vita privata. Qualche notizia, relativa alle sue relazioni, però è trapelata. La 23enne ha avuto una storia d’amore con l’imprenditore milanese Alessio Falcone. Prima di essere titolare di un’attività di ristorazione, Falcone è stato un attaccante della squadra di calcio del Milazzo ai tempi della Serie C. Rapporto terminato nell’autunno del 2019.

Alla rivista ‘Di Più’ la ragazza ligure dichiarò: “Ora devo un attimo pensare a me e basta. Ora ci sono io e se lui durante questa nostra pausa se ne trovasse un’altra lo capirei, perché evidentemente non ero io ciò che cercava”.

Il flirt smentito con Ramazzotti

Carolina smentì categoricamente un presunto flirt, a novembre 2019, con il noto cantate Eros Ramazzotti. Carolina, lei ha 11 tatuaggi su tutto il corpo, compresa una frase di una canzone di Eros Ramazzotti dedicata a tua madre. A Blasting News dichiarò: “Io ho sempre stimato Eros Ramazzotti come artista e mi sono tatuata questa frase di un suo brano che ha dedicato alla madre. Tra l’altro è stato motivo di gossip perché si pensava chissà che cosa e, invece, è solo una sua canzone e io ho fatto lo stesso dedicandola a mia madre. Al di là del forte del legame che ho con mamma, Eros è un grande e sono una fan. Inoltre ho tatuata la data di nascita di mio padre, il collare del mio cane, un barboncino, il mio numero, il 27, poi gli altri sono un po’ più estetici”.

A luglio 2020 apparvero su ‘Chi’ alcune foto che ritraevano l’ex Miss Italia insieme a Christian Maldini, calciatore dell’ex bandiera del Milan. Fu lei a smentire il gossip un messaggio a ‘Isa e Chia’. “Christian è un mio caro amico – spiegò – la sera in cui sono state scattate le foto è stata una serata come tante altre. Non c’è nulla da dire se non che ‘siamo amici’!”

Nell’estate scorsa, infine, è stata vista assieme a Mattia Narducci, modello molto in voga, soprattutto per Armani. Il flirt però non è mai stato confermato.

