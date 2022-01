Chi è Stella, donna protagonista dell’amore libero con Alex Belli e Delia Duran?

Ecco chi è Stella, nota come Starlite, donna protagonista dell’amore libero con Alex Belli e Delia Duran

La storia dell’amore libero di Alex Belli e Delia Duran ha catturato l’attenzione dei telespettatori del GF Vip 6. In questi ultimi giorni, la modella venezuelana ha confidato agli inquilini di aver avuto una storia a tre con un’amica in comune con il marito Alex. La donna in questione è Stella, detta anche Starlite, assistente di Alex Belli. Quest’ultimo ha raccontato che nel corso del reality che con lei c’era un’amicizia speciale, hanno dormito insieme e hanno condiviso le vacanze.

Stella non è un volto sconosciuto al mondo dello spettacolo, in quanto è un’attrice che ha recitato per The Lady, web serie diretta e prodotta da Lory del Santo. La donna interpretava il ruolo della fashion stylist. Su Instagram appare con il nome di Starlitemilano, e tra i tag, è spesso in compagnia della coppia più chiacchierata del Grande Fratello Vip 6. Stella è stata inoltre ospitata a Pomeriggio 5 da Barbara D’Urso, confermando di vivere una ‘storia d’amore libero’ con Alex e Delia.

“Il nostro è un amore che va oltre a quello che gli altri possono immaginare – ha spiegato la donna – ognuno di noi vive il proprio amore senza possesso”. “Tra me, Alex e Delia c’è molto di più del semplice dormire insieme. E’ vero, ma non voglio focalizzare l’attenzione solo questo” ha poi raccontato Stella alla D’Urso. La donna ha spiegato di essere rimasta inizialmente infastidita dal rapporto tra Alex e Soleil Sorge nella casa, ma ha poi aggiunto che ognuno debba vivere l’amore come vuole.

