“Vogliamo dolcezza noi donne”, Lulù replica ad un rimprovero. Di chi? Cosa è successo?

Nuovamente un rimprovero nei riguardi dei concorrenti del Grande Fratello Vip 6. In ordine, l’ultima gieffina ad essere richiamata dagli autori del reality show è stata Lucrezia Selassié. La principessa etiope, d’altra parte, non è stata in silenzio ed ha utilizzato dell’ironia per replicare agli autori. Ci si chiede come l’avranno presa i diretti interessati che lavorano dietro le quinte per far funzionare perfettamente il programma targato Mediaset. La ragazza si è resa protagonista di un comportamento non consentito che ha provocato la reprimenda della produzione.

Manuel coccola il cagnolino di Lulù

Intanto Lulù sta facendo i conti con l’assenza di Manuel Bortuzzo che ha abbandonato la casa del Grande Fratello Vip 6. Il nuotatore, nelle ultime ore, ha pubblicato una storia proprio dalla casa della principessa etiope, dove ha raggiunto la sorella Clarissa, eliminata dal reality show. “Lulù ci penso io ad Alizèe direttamente da casa tua mentre ti guardiamo!”, ha scritto il triestino a corredo del video in cui coccola il cagnolino di Lucrezia. Un altro gesto d’amore per la ragazza che, però, è stata protagonista di un episodio che ha scatenato il nervosismo degli autori del programma.

Lulù Selassié rimproverata dalla regia

Scendendo nei particolari, Lucrezia Selassié si trovava in camera da letto insieme ad altri gieffini ed è lì che è successo l’episodio incriminato. La principessa ha cominciato ad effettuare un gesto che la regia non ha potuto accettare e, data la quantità di giorni che la ragazza ha trascorso nella casa più spiata d’Italia, dovrebbe esserne a conoscenza. Non si riesce a capire se per distrazione o volontarietà, ma Lulù ha fatto una cosa sbagliata causando l’intervento degli autori del programma. Lulù Selassié stava parlando senza utilizzare il microfono e ovviamente non si può fare perché da casa tutti devono ascoltare le conversazioni dei concorrenti.

L’autore del reality show l’ha quindi rimproverata: “Lulù, devi indossare il microfono” e gliel’ha ripetuto due volte. Lei però non ha deciso di chiedere scusa per l’errore, ma ha risposto alla produzione usando alcune parole, destinate probabilmente ad innervosire i lavoratori. “Va bene, amore, devi essere sempre così dolce amore. Noi vogliamo dolcezza noi donne”. E poi ha mostrato il suo nuovo pigiama con le piume, apprezzato dai coinquilini e anche dal pubblico. Non è la prima volta che i concorrenti siano rimproverati per il mancato uso dei microfoni e proprio lei in passato era stata ripresa dagli autori.

