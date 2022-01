Tali e Quali, salta la finale del 29 gennaio 2022: quando andrà in onda?

Doveva essere la serata della finale di Tali e Quali, ma questo 29 gennaio 2022 sta vedendo una serie di inaspettati cambi in corsa nel palinesto di Rai 1 (e non è una novità, in questa settimana).

A causa dell’elezione del Presidente della Repubblica (con la pantomima che è finalmente terminata con la ri-elezione di Sergio Mattarella, costretto dall’incapacità del Parlamento a rinviare il meritato ritiro a vita privata) il palinsesto delle reti televisive è cambiato e nel caso di Rai 1 abbiamo assistito alla cancellazione dei programmi del pomeriggio (La Vita in Diretta e L’Eredità) ma non solo: grandi cambi anche nella prima serata di questo sabato 29 gennaio 2022.

Non andrà in onda la finale di Tali e Quali (spin-off di Tale e Quale Show) per lasciare spazio a una serata di approfondimento politico.

Sarebbe dovuto essere il giorno della finale, con un quinto finalista che sarebbe dovuto emergere dalla puntata odierna (andandosi ad affiancare a Igor Minerva – Claudio Baglioni; Daniele Quartapelle – Renato Zero; Gianfranco Lacchi – Gianni Morandi; Veronica Perseo – Lady Gaga) ma la finale è costretta a slittare.

Tali e Quali, quando andrà in onda la finale?

A causa della messa in onda di una speciale puntata in prima serata di Porta a Porta con la conduzione in combinazione di Bruno Vespa e della direttrice del Tg1 Monica Maggioni, la finale di Tali e Quali non andrà in onda il 29 gennaio 2022.

Con buona probabilità, il programma condotto da Carlo Conti andrà in onda il prossimo 12 febbraio, giacché sabato prossimo (5 febbraio) verrà assegnato in diretta un altro importantissimo titolo (anche più importante) quale quello di vincitore di Sanremo: il 5 febbraio andrà infatti in onda l’ultima serata del Festival di Sanremo 2022.

Tali e Quali, gli ascolti

Il programma condotto da Carlo Conti dallo scorso 8 gennaio nella prima serata del sabato di Rai1 ha riscosso sin qui buoni risultati in termini di ascolti: 3.901.000 telespettatori alla prima puntata (con il 18,24% di share), 3.869.000 alla seconda (17,72%) e 4.013.000 alla terza (18,78%).

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui