Qual è la storia vera di Wonder? Cos’è la sindrome di Treacher Collins?

Questa sera su Rai 1, alle ore 21:25, va in onda il film Wonder, diretto dal regista Stephen Chbosky. Il film, uscito nel 2017, vede nel cast Owen Wilson e Julia Roberts, rispettivamente nei panni di Nate e Isabel Pullman, mentre il piccolo August “Auggie” Pullman è interpretato da Jacob Tremblay.

La pellicola, che si ispira al romanzo omonimo del 2012 scritto dall’autrice statunitense R. J. Palacio, parla proprio della storia di Auggie, un ragazzino di dieci anni affetto da una grave malformazione cranio-facciale causata dalla sindrome di Treacher Collins, una patologia autosomica dominante che causa una serie di malformazioni facciali solitamente bilaterali e asimmetriche (senza tuttavia intaccare l’intelligenza di coloro che ne sono colpiti).

Auggie ha dovuto subire ben 27 interventi chirurgici per poter svolgere una vita normale, in modo tale da vedere, sentire e respirare come gli altri bambini. Il bambino è ora pronto per cominciare la prima media in una scuola pubblica: fino a quel momento ha ricevuto solo lezioni private, pertanto l’impatto con la nuova situazione non sarà semplice. Auggie fa amicizia con Jack, ma presto scoprirà una verità che lo porterà ad allontanare l’amico: Jack capirà lo sbaglio e ben presto anche gli altri compagni di classe si affezioneranno ad Auggie.

La scrittrice R.J. Palacio ha rivelato di essersi ispirata ad una storia vera di una bambina che ha incontrato casualmente in un bar e che era appunto affetta da una malformazione al volto. La pellicola ha incassato 305 milioni di dollari in tutto il mondo.

