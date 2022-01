L’Eredità 30 gennaio 2022, alla terza ghigliottina Eleonora non indovina la parola

Al termine della puntata di domenica 30 gennaio 2022, a presentarsi per il gioco finale del quiz condotto da Flavio Insinna è Eleonora, guida turistica e archeologa subacquea.

Presentatasi alla sua terza Ghigliottina con 210.000 euro, dopo i dimezzamenti si è trovata con un bottino da 52.500 euro.

La campionessa s’è quindi trovata con le seguenti cinque parole indizio scelte dagli autori del quiz per indovinare la parola misteriosa di oggi:

Stelle

Legge

Terra

Dovere

Corrente.

Ben poco convinta, Eleonora ha scritto la sua parola: “Ne ho scritta una giusto per scrivere”, ha ammesso la campionessa, sottolineando come la ghigliottina da casa sia molto più facile (ma questa ormai è cosa nota).

La parola scelta da Eleonora è stata Elettricità ma la parola parola scelta dagli autori era Morale.

Ecco le spiegazioni di quest’oggi, parzialmente fornite da Insinna:

Morale alle Stelle – espressione che Insinna avrebbe voluto usare per celebrare Eleonora.

Legge Morale – è una citazione di Kant (oltre che al suo epitaffio, che citiamo dopo ricerca internet: “Due cose riempiono l’animo di ammirazione e venerazione sempre nuova e crescente, quanto più spesso e più a lungo la riflessione si occupa di esse: il cielo stellato sopra di me, e la legge morale dentro di me”).

Morale a Terra – come quello della campionessa dopo aver scoperto di non aver indovinato la parola odierna.

Dovere Morale – quando s’ha da fare qualcosa, perché sì.

Morale Corrente – “negli anni, nei secoli, cambia il sentire della gente” e così ogni volta abbiamo una morale che cambia ed è la morale corrente quella del momento esatto.

