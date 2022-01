Verissimo, Ornella Vanoni parla di Sanremo 2022: “Zanicchi e Rettore? Mica ci sono solo loro”

Ornella Vanoni, ospite a Verissimo, si è raccontata a 360 gradi tra infanzia, il Festival di Sanremo e il film Senza fine

Nella puntata di domenica 30 gennaio 2022 di Verissimo, programma condotto da Silvia Toffanin su Canale 5, è stata ospitata Ornella Vanoni. Quest’ultima ha raccontato il suo desiderio da bambina di diventare medico e qualche dettaglio in più sul Festival di Sanremo 2022. Martedì infatti partirà la settantaduesima edizione del concorso della canzone italiana e la cantante milanese ha svelato per chi farà il tifo.

“Seguirai il Festival di Sanremo quest’anno. Ci sarà la Zanicchi, la Rettore…” ha chiesto la conduttrice Toffanin alla Vanoni. “Beh ma mica solo loro” ha replicato ironicamente la cantante di Senza Fine. “No, ma almeno le tue amiche” ha ribattutto la conduttrice veneta. “Mi interessa Elisa. Poi voglio vedere cosa fa… sai che non mi ricordo mai il suo nome? Il comandate famoso di Napoli… Achille Lauro con la Berté” ha risposto Vanoni svelando i cantanti che incuriosiscono di più a Sanremo 2022. L’artista però non ha nascosto un certo interesse nel sentire Gianni Morandi in coppia con Jovanotti e Mahmood. Vanoni ha poi raccontato della sua prima volta sul palco dell’Ariston e di come è cambiata: “All’inizio morivo, ora sono solo emozionata e non ho più paura. Se non hai emozione rendi poco, anche quando parli”.

Infine, Toffanin ha chiosato scherzando con la Vanoni: “Hai visto che non ti ho chiesto niente di Gino Paoli?”. La cantante ha replicato con un semplice: “Grazie, io di Paoli ne ho parlato veramente troppo”. La conduttrice però ha continuato imperterrita: “Beh il film si intitola Senza fine. La canzone l’ha scritta lui. Sta bene, tutto apposto?”. A quel punto la cantante ha replicato simpaticamente: “Ah basta! Non voglio più parlare di Paoli”. Insomma, la Vanoni si è limitata ad anticipare che uscirà il 24 febbraio con un film intitolato Senza Fine, diretto da Elisa Fuksas, è un documentario sulla sua storia ambientato in un hotel degli anni ’40.

