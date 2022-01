Come sta Bianca Hayes dopo Vite al Limite? Quanto pesa oggi e quanto pesava?

Vite al Limite, il programma di Real Time dove alcuni personaggi cercano di porre rimedio alla loro obesità patologica affidandosi alle cure del dottor Nowzaradan, è amatissimo anche dai telespettatori italiani, che tendono ad affezionarsi ai protagonisti delle varie puntate.

In molti si chiedono come sta oggi Bianca Hayes, comparsa nel corso della decima stagione dello show.

Bianca, dopo aver affrontato un intervento chirurgico di bypass gastrico e una gravidanza difficile, sembrava avere ancora dei problemi con la sua alimentazione e principalmente con la sua fame nervosa. “Voglio cambiare. devo cambiare – aveva detto la donna – Ma è difficile per me smettere di mangiare, perché il cibo mi è di conforto. Mi aiuta emotivamente e non so come fermarmi”.

Bianca Hayes, che pesava 274 chili, si è quindi rivolta al dottor Now, che ha accettato di eseguire un secondo intervento chirurgico sulla donna, madre di due figli.

Dopo la seconda operazione, Bianca ha perso una notevole quantità di peso: circa 63 chili, secondo il sito Distractify. La donna si è impegnata molto dopo l’intervento, prendendo lezioni di acquagym per cercare di mantenere il peso e non riprendere chili, oltre ovviamente a propendere per un’alimentazione diversa.

Bianca ha aggiornato spesso i suoi fan sui canali social: il suo viaggio non è ancora terminato, come spiega lei stessa, che assicura di essere molto determinata e concentrata per raggiungere i suoi obiettivi.

