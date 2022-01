GF Vip 6, le pillole velenose de La Velenosa – EPISODIO 34: “Complicità erotica”

Amici, dopo l’amore artistico, la telepatia e la connection abbiamo… la complicità erotica! Un applauso prego!

Venerdì il nostro Alexman, accolto in studio con ovazioni che manco Can Yaman quando entra nello studio di C’è posta per te, ha finalmente detto cosa ha fatto sotto le coperte con Soledad. Diciamo che scemi non siamo e già sapevamo tutto perché – news flash – si è visto. Tralasciando questo piccolo particolare, Alexman con la sua voce baritonale ci ha spiegato che sotto le coperte con Soledad c’è stata una complicità erotica. Ma il nostro eroe ha spiegato anche a noi ottusi, cos’è l’amore libero cioè lui va a letto con Delia e altre donne ma all’occorrenza si può intercambiare l’altra con un altro e via di amore libero. Ragazzi io sono troppo ottusa ve lo dico, perché è troppo complicato per me sto amore libero: faccio fatica con uno, pensate con 2/3/4…. No no mi spiace ma non fa per me. Ma io in quei momenti sapete a cosa pensavo? Mentre Alexman parlava? Al padre diacono: per me lo ha diseredato.

Ragazzi ma Giucas ha fatto uno sbrocco clamoroso e di questo dobbiamo ringraziare Nathaly che in un mese li ha fatti impazzire tutti: che Queen! Io non ho mai creduto a Giucas vecchietto rimbambito, lui ha già fatto dei reality e sa come comportarsi e la sua reazione di ieri è stata la reazione di uno che ha capito di essere stato sgamato. Tra l’altro Nathaly ha detto: con me è stato falso, non in generale e i video mostrati le davano ragione. Lei ha sempre sostenuto che lui la nominasse perché non le stava simpatica mentre Giucas diceva no e prendeva come scusa il fatto che non gli faceva i massaggi. Video e taaaaccc, Giucas che dice a Gianmaria che usa come scusa i massaggi ma in realtà a lui la Caldonazzo non piace a pelle. La sceneggiata che ha fatto, poi, francamente l’ho trovata eccessiva: gridava come un matto, in piedi, le è andato davanti puntandole il dito, ma scherziamo? E il conduttore? Ovviamente ha difeso Giucas, dicendogli che era pure bello dopo 4 mesi vedere anche quella parte del suo carattere e a Nathaly manco una parola… Sempre sul pezzo e sempre la cosa giusta ,bravo Alfonso!

Il trio Maleficent (Manila, Soleil e Katia) si è sgretolato definitivamente, Manila si è ufficialmente distaccata, forse un po’ tardi, e ha anche nominato la Sorge. Io alla loro amicizia ho creduto, come credevo a mia mamma quando da piccola mi diceva: vieni qua che non ti faccio niente. E avevo ragione! Pane e reality servono ragazzi, li sgamo subito.

Venerdì è uscita Federica, che effettivamente era così comodina da far sembrare Enock della scorsa edizione un protagonista pazzesco. In nomination che decreterà il candidato alla finale (che vorrà dire?) ci sono Soleil, Giucas e Delia, penso che un televoto più horror fosse impossibile. Ovviamente se fossi buona direi che si meriterebbero la finale Soleil e Giucas che sono lì da quattro mesi, ma siccome sono Velenosa, io godrei in modo esponenziale se la più votata fosse Delia.

I due nuovi entrati – ve lo dico,non affezionatevi che durano quanto un gatto in tangenziale – visto anche lo spessore che porteranno.

Per oggi è tutto, alla prossima baci velenosi a tutti.

GF Vip 6, i migliori meme della puntata serale del 28 gennaio 2022

