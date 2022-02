Sanremo 2022, quanto costano i biglietti al Teatro Ariston?

Vedendo la platea – quest’anno di nuovo – ben gremita del Teatro Ariston di Sanremo, che ospita il Festival della canzone italiana dal 1977 (in precedenza il Festival si teneva nel salone delle Feste del Casinò Municipale), una domanda che può sorgere spontanea è: quant costano i biglietti per assistere al Festival?

Ebbene, quest’oggi Dagospia ha risposto a questo quesito, parlando del costo dei biglietti in questa edizione 2022.

Per le prime quattro serate per un posto in platea costa 180 euro (contro i 100 per la galleria).

Per la finale i costi sono ben più elevati: un posto in platea arriva a costare 660 euro, 320 euro un posto in galleria.

C’è anche la possibilità di abbonarsi ed assistere alle cinque serate: in questo caso il cost è di 672 euro per la e circa il doppio (1290 euro) per la platea.

Doverosa curiosità: come accennato, il Teatro Ariston di Sanremo ospita il Festival dal 1977 ma nel 1990, in occasione della quarantesima edizione, venne svolto in un’altra sede (nel nuovo mercato dei Fiori situato nella Valle Armea, in frazione Bussana) per la maggiore capienza dei locali.

Quell’edizione fu vinta dai Pooh con ‘Uomini Soli’.

