Chi è il fidanzato di Maria Chiara Giannetta? Tutto sulla sua vita privata

La quarta puntata della 72esima edizione del Festival di Sanremo, in onda questa sera, vedrà come co-conduttrice al fianco di Amadeus la giovane attrice Maria Chiara Giannetta. Sarà la serata delle cover, con i concorrenti in gara affiancati da altri importanti artisti musicali.

Nata a Foggia il 20 maggio 1992, Maria Chiara Giannetta è nota soprattutto per i ruoli di Anna Olivieri nella celebre serie Don Matteo e Blanca Ferrando nella serie Blanca.

Fin da giovanissima ha cominciato a recitare in teatro e all’età di 19 anni ha fatto il suo ingresso nel Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma. Con il personaggio di Anna in Don Matteo ha senza dubbio raggiunto l’apice della popolarità, ma Maria Chiara Giannetta ha recitato anche in diversi film, come ad esempio ‘La Ragazza del Mondo’, ‘Tafanos’, ‘Mollami’ e ‘Bentornato Presidente’. Nel 2020 è comparsa anche nel video musicale del singolo di Max Pezzali, ‘Sembro matto’.

Maria Chiara Giannetta, che è anche laureata in lettere e filosofia presso l’Università degli Studi di Foggia, è sempre stata molto riservata su tutti gli aspetti che riguardano la sua vita privata. Anche su Instagram la giovane attrice si limita a pubblicare foto di ciò che accade nei vari set televisivi e cinematografici. Stando a quanto circola sul web, Maria Chiara Giannetta sarebbe sentimentalmente legata ad un ragazzo conosciuto a Roma all’epoca dei suoi studi di recitazione.

