Chi è Rosa Chemical, artista che da Onlyfans va Sanremo 2022 con Tananai?

Ecco chi è Rosa Chemical, trapper che si esibirà con Tananai sul palco del Festival di Sanremo 2022

Questa sera, 4 febbraio 2022 è la serata delle cover del Festival di Sanremo 2022 e sul palco dell’Ariston salirà Rosa Chemical, trapper che si esibirà con Tananai in A far l’amore comincia tu, storico successo di Raffaella Carrà.

Manuel Franco Rocati, in arte Rosa Chemial, è nato il 30 gennaio 1998 a Grugliasco, in provincia di Torino. Innamorato della musica fin da quando era piccolo, si fa chiamare Rosa in omaggio a sua madre e alla band emo americana My Chemical Romance, nata nel 2001.

Nel 2015 si è fatto conoscere nel panorama undergroud torinese come Kranio e tre anni dopo iniziò ad riscuotere successo grazie al primo singolo Kournikova. Ha lavorato come modello per numerosi brand famosi, tra cui Gucci, noto per la sua genere genderless. L’artista è stato scelto per le sue affermazioni sulla tematica della sessualità: ha dichiarato di non volersi attribuire alcuna etichetta sul suo orientamento sessuale. Ha rifiutato i paragoni con gli artisti attuali, tra cui Achille Lauro per i suo look particolari e stravaganti e ha confidato di ispirarsi al rapper Bad Bunny.

Nel 2019 ha pubblicato un Ep Okay Okay!!, contenente e un featuring con Taxi B degli FSK Satellite, grazie al quale ha cominciato una collaborazione con il produttore Greg Willen, un nome rilevante nella scena trap italiana. Nelle stesso anno è uscito con Tik Tok, realizzato con il rapper romano Radical, che entra nella Viral 50 di Spotify. Nella primavera 2020 ha pubblicato Polka, realizzato con Radical e Tholonious, seguito dall’album Forever, il cui repack, Forever Forever And Ever, è uscito del 2021. Nello stesso anno ha pubblicato il secondo capitolo di Polka, facendo uscire Sia benedetto l’inferno, in collaborazione con Gianna Nannini, Gué Pequeno ed Ernia.

Dal maggio 2021, ha aperto un canale Only Fans, noto social in cui sono sia persone comuni che star per pubblicare i proprio contenuti a carattere esplicito per guardagnarci.

Per quanto riguarda la sua vita privata, è stato quattro anni insieme ad una modella, poiché ha sempre dichiarato di non definirsi gay o etero. Ha inoltre confidato di aver pagato una professionista di 60-70 anni e di aver provato un’esperienza di amore libero con uomini e donne insieme.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui