Slasher 4: quando uscirà in Italia? Cosa sappiamo di Slasher: Flesh & Blood

La quarta stagione di Slasher, intitolata Flesh & Blood, ha già debuttato lo scorso agosto in diversi Paesi, tra cui gli Stati Uniti, il Regno Unito, l’Australia e la Nuova Zelanda, con gli episodi in uscita a cadenza settimanale.

E per quanto riguarda l’Italia? Al momento i fan italiani della serie TV antologica diretta da Craig David Wallace non conoscono ancora la data precisa in cui verrà finalmente lanciata la quarta stagione anche qui da noi. Al momento ci si può solo accontentare delle novità di questa nuova stagione, ovvero l’arrivo del celebre regista David Cronenberg nel cast, assieme ad altri nuovi attori e attrici come Rachael Crawford, Jeananne Goosen, Sydney Meyer e Alex Ozerov.

Confermati diversi volti noti delle precedenti stagioni, tra cui Paula Brancati, Jefferson Brown, Patrice Goodman, Sabrina Grdevich e Christopher Jacot.

Parlando della nuova stagione, il direttore generale della piattaforma Shudder, Craig Engler, ha spiegato che Flesh & Blood “è come Knives Out ma fatto da John Carpenter“, caratterizzato quindi da “una storia avvincente e spaventosa su segreti di famiglia, intrighi, omicidi ed eredità”.

La serie si basa sulle vicende di Sarah Bennett, una ragazza di 29 anni che torna dopo diverso tempo nella sua città natale. Tuttavia, il suo ritorno coinciderà con una serie di omicidi che ricordano molto il brutale assassinio dei suoi genitori, avvenuto nel 1988, quando fece irruzione nella loro abitazione un uomo mascherato. Nella quarta stagione i protagonisti della serie devono fare i conti con un nuovo serial killer mascherato, pronto ad uccidere tutte le sue vittime.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui