Cotto e Mangiato ricetta del 10 febbraio 2022: pesce sotto sale

Il pesce è uno di quei secondi piatti versatile che si può preparare in ogni modo possibile. Ma il preferito di Tessa è quello proposto nell’appuntamento di oggi con Cotto e Mangiato. Ci fa vedere infatti un semplice modo per preparare del pesce sotto sale.

La ricetta

Gli ingredienti che servono per la preparazione del pesce sotto sale sono davvero pochi. Avrai infatti bisogno di:

1 kg e mezzo di sale grosso

1 kg e mezzo di sale fino

3 albumi d’uovo

1 pesce bianco a piacere (orata, branzino, spigola, dipende da quello che si trova in pescheria. Se è fresco tanto meglio).

Procedimento

Come prima cosa lava e pulisci il pesce. Togli le squame e le interiora dunque metti da parte. In una ciotola mescolare i due tipi di sali. Dopodiché aggiungi gli albumi d’uovo e mescola per bene. Prendi un ruolo. Fai un primo strato di sale e adagia sopra il pesce. Con il restante sale copri il pesce, facendo attenzione a non lasciare nessun punto scoperto. Puoi mettere in forno a 180 gradi per 30-40 minuti. Quando la crosta di sale sarà dorata puoi sfornare. Rompi il sale e inizia a sfilettare il pesce. Può andare bene sia servirlo così sia servirlo con un filo d’olio a crudo.

