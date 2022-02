Federica Calemme tra Gianmaria e Alex Belli: ecco la verità sui due

Non è durata moltissimo la sua avventura nella casa del Grande Fratello Vip 6, ma Federica Calemme la sua impronta l’ha lasciata. L’ex gieffina ha fatto parlare di sé specialmente per il suo avvicinamento a Gianmaria Antinolfi. Ora che entrambi sono fuori dal loft di Cinecittà possono continuare quanto avevano iniziato nel reality show e sembrerebbe procedere a gonfie vele il loro rapporto come la stessa modella ha confermato nel format ‘Casa Chi’.

Le parole di Federica Calemme

Federica Calemme ha dichiarato a ‘Casa Chi’: “Se Gianmaria mi è subito piaciuto esteticamente e caratterialmente? Sì mi piaceva, perché il mio ideale di uomo è moro, mediterraneo, però non mi aspettavo che sarebbe nata una storia. Anche perché sapevo che lui era impegnato. Quindi non c’avevo pensato più di tanto. Poi vedendolo è scattata una scintilla”.

Recentemente è stato il giorno del compleanno della bella Federica che ha voluto confessare cosa le ha regalato l’imprenditore campano: “Dei fiori, sono poco legata ai regali materiali. Quindi ti dico questo, ma c’è stato altro, se vorrà lo dirà lui. Però posso dirvi che non mi ha fatto nessun anello per il momento. Se fuori avevo un fidanzato quando sono entrata al GF Vip? No, era soltanto una conoscenza, non era assolutamente il mio compagno fisso. Quindi non era tenuto ad aspettarmi e nemmeno io ci speravo troppo”.

Federica su Alex Belli

L’ex gieffina, però, non ha solo parlato del suo rapporto con il partenopeo ma ha tirato in ballo anche Alex Belli. La modella aveva dichiarato, in merito all’attore che le aveva scattato delle foto e di non essere rimasto particolarmente colpito da lei. Federica ora ha negato di averlo mai incontrato prima dell’esperienza nel reality show targato Mediaset: “Se sono mai stata la musa di Alex Belli? Ah, ecco, voglio chiarire questa cosa. Io ho sentito che dicono questa storia, che lui ha detto che aveva avuto delle foto mie in agenzia e che lui mi ha anche scartata. Non è vero! Perché non ho mai mandato foto ad Alex Belli”.

Calemme ha così continuato: “Anzi lui su Instagram mi segue, mi ha scritto più volte e ho le chat, dove si legge chiaramente che lui voleva incontrarmi per farmi delle foto a Milano ma non c’è mai stata l’occasione. Lui voleva fotografarmi ma non ci è riuscito, mi ha scritto lui. Potevo essere la Soleil di Alex? Esatto e invece no, non mi ha colpito. Ha detto che mi ha fotografata, ma che non ho la scintilla? Non è vero nulla ragazzi, non c’è mai riuscito! Vi assicuro, magari sarà stata una sosia”.

