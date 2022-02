GF Vip, Alex si avvicina al ritorno ma intanto Delia amette: “Sì, mi piace”

Le sorprese nel Grande Fratello Vip non sono mai mancate. Nella puntata che andrà in onda lunedì 14 febbraio 2022, Alex Belli ritornerà nella casa più spiata d’Italia. L’attore è stato invitato ed ha accettato di fare nuovamente il suo ingresso nel loft di Cinecittà e Delia Duran, così come tutti gli altri concorrenti, ne è all’oscuro. Attualmente, l’emiliano si trova in quarantena in hotel prima di varcare per la seconda volta la porta rossa. C’è da chiedersi anche quale sarà la reazione di Soleil Sorge.

Delia Duran vicina ad Antonio Medugno

Intanto Delia Duran risulta molto amata dal pubblico tanto da essere stata eletta come finalista del reality show. La venezuelana, con il suo ingresso nel GF Vip 6 ha rotto diversi equilibri. Inoltre, la modella ha deciso, in diretta, di togliersi l’anello della promessa di matrimonio di Alex Belli. Ad ora, quindi, la gieffina si dichiara una donna libera e stuzzica alcuni concorrenti della casa più spiata d’Italia, come ad esempio Barù, anche se, nelle ultime ore, Delia sembrerebbe essersi avvicinata al neo-inquilino del programma targato Mediaset, Antonio Medugno.

La venezuelana sta trascorrendo parte del suo tempo proprio con il tiktoker napoletano. In camera da letto, ad esempio, si sono talmente avvicinati da sfiorarsi il naso. “Meglio stare lontana da te. Sì, esatto addirittura, meglio così”, ha detto la modella distaccandosi un po’. Successivamente, Katia Ricciarelli le ha domandato se le piacesse Antonio e lei ha confermato: “Sì mi piace. Tu come fai a saperlo?”.

A questo punto aumenta la curiosità per sapere gli sviluppi di questa intrigante storia e ci si chiede come la prenderà Alex Belli che sta per rientrare nella casa più spiata d’Italia.

Qualche settimane fa Delia Duran aveva rivelato di non voler avere relazioni nella reality show: “Anche i due nuovi arrivati sono tanto carini. Belli e hanno portato una ventata di freschezza. Però non è che sono interessata o sono stata influenzata dal loro arrivo a lasciare Alex. Per adesso non voglio proprio fare nulla qui dentro”.

