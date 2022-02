Amici 21, che scontro tra Raimondo Todaro e Alessandra Celentano: cosa è successo?

Puntata molto accesa, ad Amici 21, per Raimondo Todaro ed Alessandra Celentane. In seguito a diverse settimane contraddistinte da frecciatine, frasi scagliate a metà, i due maestri hanno dato conferma alle presunte voci secondo cui fossero in pieno disaccordo riguardo al destino di Mattia Zenzola, fermo da qualche tempo causa brutto infortunio.

Mattia Zenzola infortunato

L’incidente che ha bloccato per circa due mesi Zenzola, non ha permesso ai maestri di poterlo valutare nelle sfide con gli altri suoi compagni. Il serale del programma condotto da Maria De Filippi è ormai molto vicino e non mancano le domande circa il percorso del concorrente.

Ad evidenziarlo più di una volta è stata proprio Adriana Celentano. In queste settimane lo ha fatto particolarmente presente a Todaro con toni non del tutto pacati. La puntata di domenica poteva rappresentare la giornata giusta per rivedere all’opera Mattia che aveva ricevuto il via libera da parte dei medici. Da qui l’idea di Adriana Celentano di proporgli immediatamente una sfida.

La frase infelice di Todaro contro Celentano

Questa è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso e Raimondo Todaro, maestro di Mattia, visibilmente contrariato dalla scelta della collega, a suo parere troppo penalizzante per un ragazzo reduce da un lungo infortunio, si è opposto. A quel punto Alessandra Celentano ha affermato con tono fortemente polemico: “Vediamo se ci arrivi al serale”. La risposta è stata molto pungente di Todaro: “Se non lo investi prima tu con la macchina, lui ci arriva al serale”.

La frase dell’ex ballerino di ‘Ballando con le Stelle‘ non è stata gradita dalla Celentano e nemmeno al pubblico in studio e da casa, che sui social ha chiesto provvedimenti nei confronti di Todaro. Gli animi fra i due maestri sono sempre più accesi.

