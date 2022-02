GF Vip, folla di aerei sulla casa ma i messaggi non fanno felici i destinatari: ecco perché [VIDEO]

Non sembrerebbe essere un periodo particolarmente semplice per Miriana Trevisan all’interno del Grande Fratello Vip 6. A rendere giù di morale la showgirl campana e, sicuramente non entusiasta, è stato un messaggio dal cielo, recapitato da chi le vuole bene. Si è trattato di un avvertimento in piena regola che ha preoccupato anche i numerosi fan della soubrette. La 49enne non è stata in silenzio e, anzi, dopo aver letto il testo contenuto nel messaggio trasportato da un aereo ha voluto parlare dell’episodio con l’amica Manila Nazzaro e con Gianluca Costantino.

Il contenuto del messaggio

Questo il messaggio indirizzato alla 49enne: “Miri svegliati, non è amore. Da chi ti vuole bene 22, 22”. E gli utenti hanno commentato così: “Chi ha inviato questo aereo non è un vero amico”, oppure: “Questo aereo puzza un po’, è stato inviato solo per demoralizzarla” e ancora: “Siete scandalosi”.

La reazione di Miriana

Dopo aver compreso che il messaggio dal cielo non fosse molto positivo e che riguardasse Biagio D’Anelli, Miriana Trevisan ha commentato con queste parole: “Ok, ho capito, questo è contro. Ma ho fiducia in Biagio, ho bisogno che lo protegga, però quel 22 sono dei miei amici. Mi stanno avvertendo, penso che chi mi vuole bene mi lascia vivere questa situazione e poi ne parliamo. Mi fido davvero di lui, ho dispiacere più che dubbi. Il progetto mio e di Biagio è quello di iniziare una cosa limpida partendo da zero”.

La showgirl campana ha aggiunto: “Non vorrei che per cose sentite dire mi abbiano scritto. Ho visto bene negli occhi Biagio e lui ha sempre pensato a me. Il mio cuore dice di fidarmi ma queste persone mi stanno spaventando”.

La soubrette, particolarmente preoccupata, ha parlato con Manila Nazzaro: “Credo nel nostro amore, sono però rimasta un po’ così e forse ho capito chi mi ha mandato la frase. Si tratta di un gruppo e non è una cosa bella, ho piena fiducia in lui e il mio San Valentino lo vivo con lui nel cuore. Se sono loro quel 22, quando esco li mando a quel paese”.

Il messaggio per Delia

Ma Miriana Trevisan non è stata l’unica concorrente del GF Vip 6 a ricevere messaggi aerei. Infatti anche a Delia Duran è stata indirizzata una frase: “Delia sei l’unica donna della mia vita”. Parole accompagnate da un gesto particolare visto sarebbe stato proprio Alex Belli a pilotare l’aereo per far giungere il messaggio alla modella venezuelana. L’attore, infatti, ha pubblicato un video sul suo account Instagram in cui si vede chiaramente il viaggio aereo e pure lo striscione per la sua amata.

La concorrente del GF Vip non è apparsa contenta del gesto compiuto dal compagno e si è limitata a rispondere alle domande della sua inquilina Manila. “Non sei felice? Ci devono essere altre dimostrazioni ma questa è una cosa bella, da qualcosa doveva pur partire” ha detto la Nazzaro. “No, non sono contenta. Non capisco, non ci credo”.

Un messaggio dal sapore agrodolce mette in guardia Miriana… ??? #GFVIP pic.twitter.com/9TzpoAAvJl — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 11, 2022

