Annuncio storico nell’universo dell’hip hop: Snoop Dogg ha acquistato la Death Row Records

La Death Row Records è tornata.

L’etichetta attiva dal 1991 al 2008 e che ha prodotto pezzi di storia della musica hip hop come ‘The Cronic’ di Dr. Dre (Dr. Dre fu frattanto fra i fondatori dell’etichetta), ‘Doggystyle’ di Snoop Dogg e ‘All Eyez on Me’ di Tupac è stata acquistata proprio da Calvin Cordozar Broadus Jr. (aka Snoop Dogg).

L’acquisto dell’etichetta (posseduta da The Blackstone Group dopo un lungo peregrinare tra una compagnia e un’altra a seguito del fallimento per bancarotta del 2006) è avvenuto mercoledì scorso sebbene i dettagli dell’affare non siano stati diramati.

Snoop Dogg ha dichiarato attraverso un comunicato stampa:

“Sono entusiasta e apprezzo l’opportunità di acquisire l’iconico e culturalmente significativo marchio Death Row Records, che ha un immenso valore futuro non sfruttato. È bello avere la proprietà dell’etichetta di cui facevo parte all’inizio della mia carriera e come uno dei membri fondatori. Questo è un momento estremamente significativo per me”.

Sarà capace di riportare in auge un brand storico nell’universo sempre in espansione dell’hip hop, che con la morte di Tupac Shakur nel 1996 iniziò a vivere un lento ma inesrabile declino (Tupac era considerabile a tutti gli effetti l’artista di punta dell’etichetta)?

