Le Corsaire in onda su Rai 5

La prima opera proposta nella settimana di San Valentino su Rai 5, è un balletto che trae ispirazione da una novella omonima. Stiamo parlando di Le Corsaire proposta nella versione andata in scena presso il Teatro alla Scala. Per chi non lo sapesse il balletto Le Corsaire riproduce fedelmente il racconto di avventura e passione tratto dall’omonima novella di Lord George Byron.

La trama

Per quanto riguarda la trama del balletto Le Corsaire è fedele al contenuto del poema The Corsair di Lord Bayron. La trama è tutta dedicata alla figura della protagonista, una giovane di nome Medora, che viene comprata come schiava e che però viene per miracolo portata in salvo da Corrado, un pirata che si innamora perdutamente di lei. E lei lo Ricambia di tutto cuore. Insomma in occasione di San Valentino una storia d’amore tutta da seguire.

Il cast

Per quanto riguarda la realizzazione del balletto, la coreografia è curata da Petipa e Sergeyev, e da Anna-Marie Holmes. Circa invece le scene e i costumi, sono di Luisa Spinatelli. Sul palco nel ruolo dei protagonisti e quindi come pripi ballerini ci sono Nicoletta Manni nei panni di Medora e Timofej Andrijashenko nei panni di Corrado. La regia televisiva è di Arnalda Canali.

