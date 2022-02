Anticipazioni Un posto al sole, puntate dal 14 al 18 febbraio 2022: Franco e Katia sempre più vicini

Le anticipazioni di “Un posto al sole” dal 14 al 18 febbraio 2022.

Nella puntata di lunedì 14 febbraio 2022, le coppie di Palazzo Palladini festeggiano San Valentino: Samuel sta per coronare il suo sogno d’amore con Speranza quando tutto si mette contro di lui. Rossella deve vedersela con l’apparente cinismo di Riccardo e tra Chiara e Nunzio la distanza sembra essere incolmabile, nonostante il reciproco amore. Dopo la partenza di Marina, Roberto sembra deciso a chiudere con i sentimenti e prova a sfogare il suo malessere su Lara.

Nella puntata di martedì 15 febbraio 2022, Nunzio e Roberto Ferri, entrambi scossi a causa delle rispettive vicissitudini sentimentali, sono protagonisti di un duro scontro sul lavoro. Samuel, dopo l’inaspettata conclusione del giorno di San Valentino, si risveglia al settimo cielo. Il giorno dell’appuntamento di Cerruti è giunto e si preannuncia alquanto movimentato.

Nella puntata di mercoledì 16 febbraio 2022, Nunzio, tormentato dalle pene d’amore, vorrebbe prendere le distanze da tutto, ma un confronto con la madre lo mette ulteriormente in crisi. Lara riesce a farsi nuovamente largo nella vita di Ferri che intanto ha già individuato in Chiara una nuova preda. La potenziale scappatella di Cerruti si risolve in un nulla di fatto, ma un risvolto inaspettato lo attende.

Nella puntata di giovedì 17 febbraio 2022, tra Franco e Nunzio c’è ancora tensione. Katia, intanto, deve affrontare una situazione difficile con il suo compagno, che sembra deciso a non volerla lasciare andare. Rossella si rende conto che le condizioni di salute di Corrado sono peggio di quel che credesse e Lara continua a farsi strada nella vita di Roberto.

Nella puntata di venerdì 18 febbraio 2022, Franco e Katia, in crisi con i rispettivi compagni, si ritrovano ad essere sempre più vicini. Rossella triste per Corrado, impara quanto possa essere difficile per un medico non lasciarsi coinvolgere dai suoi pazienti. Raffaele e Renato iniziano, finalmente, il corso da sommelier.

Maria Rita Gagliardi

