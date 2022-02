Cotto e Mangiato ricetta del 14 febbraio 2022: cuori di mousse

In occasione della Festa degli innamorati, Tessa Gelisio ha deciso di proporre un antipasto semplice da poter fare stasera al nostro partner. Si tratta dei cuori di mousse, fatti di pasta sfoglia. E se sei in cerca di un sottofondo musicale che accompagni la serata, Tessa consiglia di acquistare la compilation del programma Cotto e Mangiato. Da provare tutto assolutamente.

La ricetta

Gli ingredienti che ti servono per questo gustoso antipasto sono:

2 sfoglie

Stampini a cuore

1 tuorlo d’uovo

200 grammi di sgombro

20 grammi di burro

40 ml di panna

Limone

100 grammi di ceci

80 grammi di barbabietole

Olio

Acqua

Procedimento

Per prima cosa devi ricavare circa 24 cuori dalla sfoglia, di cui 6 devono essere pieni e gli altri vuoti. Quando li avrai ottenuto aiutandoti con due formine, prendi il cuore pieno e spennella i bordi col tuorlo d’uovo, attacca sopra prima un cuore vuoto poi un secondo cuore vuoto. Ripeti i passaggi finché non avrai finito la sfoglia. Metti in forno a 180 gradi per una ventina di minuti. A questo punto prepara le mousse. In una ciotola mixa sgombro burro panna e qualche goccia di limone. In un’altra ciotola mixa ceci barbabietole olio e acqua. Metti rispettivamente in due sac a poche e farcisci a piacere i cestini a forma di cuore. Buon San Valentino.

