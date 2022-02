L’Eredità 14 febbraio 2022, il giovanissimo neo-campione Alessio non indovina la parola misteriosa

Nella puntata di San Valentino è arrivato al gioco finale de L’Eredità un nuovo campione, Alessio.

Un campione giovanissimo, di appena 18 anni, arrivato con 120.000 euro alla ghigliottina.

E così nel gioco finale de L’Eredità di quest’oggi – 14 febbraio 2022 – s’è ritrovato con un bottino di 15.000 euro dopo alcuni dimezzamenti e s’è trovato dinnanzi alle seguenti cinque parole indizio scelte dagli autori del quiz per indovinare la parola misteriosa di oggi:

Aria

Stivale

Stadio

Morricone

Angelica.

Dopo aver atteso lo scadere del canonico minuto, Alessio – che ancora va al liceo (al Kant, linguistico di Roma) ha scritto la sua parola: Anello.

Una parola che si confa sicuramente con Stadio (giacché gli anelli sono parti dello stadio) ma che non si attaglia bene con le altre parole.

Ed infatti la parola scelta dagli autori quest’oggi era un’altra: Tromba.

Queste le spiegazioni di quest’oggi date dal padrone di casa Flavio Insinna:

Tromba d’Aria – il noto fenomeno (e devastante) atmosferico.

Tromba dello Stivale – la parte che fascia la gamba.

Tromba da Stadio – che Insinna ci spiega sia anche quella dell’areonautica.

Morricone – perché il Maestro Ennio Morricone era diplomato in tromba, lo strumento in cui s’era specializzato in primo luogo.

Tromba Angelica – quella del giudizio universale.

