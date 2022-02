NonSolo.TV intervista la cantante Caterina ‘Katia’ Oliverio: “Ho sempre sentito la necessità di esprimermi attraverso la musica”

Caterina Oliverio, in arte Katia, è una cantante nata a Catanzaro ma che ha trascorso la sua infanzia a Brescia. Ha intrapresa la sua avventura nel mondo della musica a soli 8 anni e, ritornata nella sua Calabria, ha cominciato il suo percorso artistico. Vanta esperienze quali partecipazioni e vittorie a festival, collaborazioni con vari personaggi dello spettacolo. Caterina è stata corista dei Paps and Skar e nel suo curriculum ha aperto concerti dei Nomadi e di Bianca Atzei. Inoltre, Katia si è esibita ‘Casa Sanremo’. Per la cantante, il 2020 è stato un anno ricco di soddisfazioni a livello professionale con l’uscita del singolo ‘E ricominciare’ che è stato, inoltre, spot ufficiale al ‘Magna Graecia Film Festival’. Con questo brano, la catanzarese desidera essere accanto a tutte le donne che soffrono, hanno paura e vergogna di denunciare e scappare, che subiscono violenza.

Tema importante affrontato anche con il brano ‘Nuovi eroi’ da parte di Caterina Oliverio. Un singolo scritto da Marco Greco nel periodo del lockdown e che ha rappresentato il personale omaggio e ringraziamento di Katia per tutto il personale ospedaliero impegnato nell’emergenza Covid a salvare vite umane.

Nel 2021, invece, è uscito il singolo ‘Venezia, l’altro giorno’, una canzone che narra della storica città che conserva in sé tutta la sua bellezza, definita anche città dell’amore, meta di numerosi turisti.

Tra gli autori del singolo, Gianpaolo Lancellotti, storico batterista per venti anni de I Nomadi.

La redazione di NonSolo.Tv ha contattato la cantante Caterina ‘Katia’ Oliverio. Di seguito il video dell’intervista alla calabrese.

