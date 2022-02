“Mi ha ficcato la lingua in bocca”: clamorosa rivelazione di Barù. Cosa è successo?

Dentro la casa del Grande Fratello Vip 6, Barù sta vivendo un momento particolare. Il gieffino si trova, infatti, al centro del gossip a causa di un bacio scambiato con Delia Duran. La venezuelana, entrata nella casa più spiata d’Italia, circa un mese fa, ha rotto molti equilibri che si erano venuti a creare nel reality show condotto da Alfonso Signorini. Non solo il bacio con Barù, quanto, la venezuelana ha sconvolto l’amicizia che legava Soleil Sorge, Manila Nazzaro e Katia Ricciarelli.

Il bacio a Barù ha, naturalmente, prodotto delle conseguenze a partire dalla gelosia di Jessica Selassié che aveva cominciato a flirtare con Antonio Medugno.

Barù ha commentato con queste parole riferite a Davide Silvestri, il bacio con Delia Duran: “Quella mi ha ficcato la lingua in bocca”. Se fino a pochi giorni prima anche Delia aveva smentito quanto accaduto, anche la venezuelana lo ha confessato a Nathaly Caldonazzo, motivando anche il suo gesto: “L’ho fatto così impara, continua a sparlare”, riferendosi a Jessica Selassiè.

A ritornare su quanto successo sull’argomenti ci hanno pensato Soleil Sorge e Nathaly Caldonazzo. Quest’ultima ha affermato all’italo-americana: “Dai, finché sono baci a stampo. Io pure ieri a Barù gliene ho dati dieci in prova. Mi dispiace per Jessica che la vedevo un po’ dispiaciuta”, Soleil ha, invece, spiegato che sicuramene in puntata faranno vedere il bacio tra Delia e Barù : “Mamma mia in questi giorni è nera. Appena scopre che lui e Delia si sono dati un bacio…”.

“Il bacio? No, è stata Delia a dargli un bacio ma mica con la lingua! Un bacio come quello dei Mikado tra di noi”, ha successivamente precisato Nathaly. Oltre al bacio, a far infuriare Jessica potrebbe essere anche la frase pronunciata dalla modella venzuelana e riferita proprio alla principessa.