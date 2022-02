Come sta Lacey Buckingham di Vite al Limite? Quanto pesava e quanto pesa oggi

I fan di Vite al Limite sperano sempre di avere buone notizie in merito alla salute dei protagonisti dello show. Come noto, il programma affronta le storie di persone patologicamente obese che decidono di affidarsi alle cure del dottor Younan Nowzaradan, meglio noto come Dr. Now, pronto a sostenerli e a creare piani personalizzati per perdere peso e sottoporsi ad un intervento chirurgico.

Un percorso lungo e difficile, che non tutti riescono a portare a termine. Ecco perché in molti chiedono notizie su Lacey Buckingham, protagonista dell’episodio 5 della stagione 10 di Vite al Limite. Come sta Lacey?

La paziente ha avuto un’infanzia estremamente difficile ed è stata persino violentata quando era in terza elementare. Sua madre non credeva agli abusi e questo ha reso Lacey ancora più depressa. Durante il college, Lacey ha sviluppato un disturbo alimentare che l’ha portata molto presto ad accumulare moltissimo peso. Terminato il college, Lacey ha iniziato a lavorare ma la sua enorme mole le impediva di svolgere correttamente il suo lavoro: una situazione che l’ha costretta a licenziarsi.

Per un po’ di tempo Lacey ha intrapreso anche relazioni sentimentali basate sull’alimentazione, ovvero frequentava uomini che la costringevano a mangiare il più possibile in cambio di affetto e cure. Fortunatamente Lacey è riuscita poi ad uscire da questo giro, innamorandosi di Ricky.

Quando ha chiesto aiuto al Dr. Now, la giovane pesava 268 chili. Le è stato chiesto di perdere almeno 23 chili per essere ammessa all’operazione, ma Lacey ha fallito il primo tentativo. Il Dr. Nowzaradan le ha dato una seconda possibilità, anche se non con chissà quanta convinzione.

Come sta oggi Lacey? La sua relazione con Ricky pare ormai definitivamente terminata a causa della sorella del suo ex, Sharon, che Lacey ritiene responsabile del suo fallimento. La giovane è tornata a Washington e non rivela nulla sui social in merito al suo percorso, anche se le foto pubblicate non sembrano mostrare molti progressi.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui