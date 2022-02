Che cos’è il Cinepene? C’entra con il nudo maschile in serie tv e film

Su Twitter tra i trend c’è il Cinepene, ma di cosa si tratta? Tutto nasce dalla diffusione di nudo maschile nei film e serie tv

“Nei film e nelle serie tv si vedono sempre più peni” questo è stato il titolo de Il post, che ha attirato l’attenzione di Twitter. Molti utenti infatti si sono scatenati con diversi meme ironici riguardo al titolo discutibile, facendo finire tra i trend del noto social “cinepene”. Tra i meme dell’hashtag, molti hanno cambiato i nomi di famosi film rendendoli più hot come (pene) Pane amore e fantasia, A Lala Land (Ca Ca c**), (penone) Piedone l’Africano a 2001-Odissea dello spazio (prepuzio).

2001 – Odissea nel prepuzio #cinepene — Marco Noel (@MarcoNoel19) February 17, 2022

Qualcuno ha poi ironizzato anche riguardo le attrici famose: “Penelope Cruz è l’attrice più richiesta”.

Quindi l’attrice più richiesta è Penelope Cruz?#cinepene — Giuseppe Vigliotti (@gvigliotti77) February 17, 2022

Ironia a parte, pare proprio che sia aumentata la visione di peni e nudo maschile sui grandi schermi, stando a quanto sostenuto da Jebelez e Wall Street Journal. Negli ultimi mesi, infatti, si sono visti membri maschili in Red Rocking, alla pellicola drammatica Morning Sunday fino alle candidate all’Oscar La fiera delle illusioni e Il potere del cane.

Per quanto riguarda le ultime serie tv, la visione di scene hot maschili non mancano in Scene da un matrimonio, Sex/Life, Normal People, White Lotus, Succession, And Just Like that, fino ad Euphoria 2. Quest’ultima infatti ha attirato l’attenzione piuttosto notevole riguardo la rappresentazione di nudi maschili in uno spogliatoio, dove la protagonista Rue (interpretata da Zendaya) rompe la “quarta” parete per mostrare una guida esauriente allo spettatore alla visione di foto di membri maschili in erezione ricevuti per messaggio.

Per quale motivo c’è quest’improvvisa diffusione di scene di nudo maschile? Stando a quanto citato da Il Post, è il calo di scene di sesso, attribuita a diverse cause come la diffusione della pornografia su internet da un lato e un maggior pudore riguardo la società americana in particolare da parte dell’elite, che si occupa della produzione culturale. E sicuramente i tempi sono cambiati: un tempo le scene di nudo maschile e il pene in erezione erano più attribuite a qualcosa di comico e divertente (Scary Movie) anziché legato alla sensualità e all’erotismo.

