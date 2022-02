Stranger Things, quando esce e cosa sappiamo sulla quarta stagione della serie?

Netflix ha annunciato la prima data d’uscita di Stranger Things 4: ecco cosa sappiamo

Dopo due anni di attesa, sono uscite le date di Stranger Things 4, quarta stagione della serie Netflix creata dai fratello Matt e Ross Duffer. Questa stagione sarà divisa in due capitoli data la sua lunghezza: il primo uscirà il 27 maggio e il secondo il primo luglio 2022. Ad annunciarlo sono stati gli stessi produttori con una lettera, nel quale anticipa una triste notizia per i fan dell’amata serie: con la quarta stagione si chiudono le avventure di Undici e Brown e dei loro amici.

L’annuncio dei due produttore di Stranger Things 4

“La nuova stagione è in arrivo ed è la più grandiosa di sempre. Ma segna l’inizio della fine“ hanno esordito così i fratelli Duffer nella lettera, pubblicata su Netflix. Abbiamo deciso di lanciare la stagione quattro in due volumi per presentarvela nel più breve tempo possibile. Il volume uno esordirà il 27 maggio, mentre il volume due sarà disponibile cinque settimane dopo, il primo luglio” hanno poi spiegato i due produttori riguardo le date di uscita di Stranger Things 4.

” Vedrete anche voi che ci stiamo avvicinando sempre più al finale. Infatti, la quarta stagione sarà la penultima e la quinta l’ultima” hanno infine chiosato i due ideatori sulla serie tv con un po’ di dispiacere. Nonostante ciò, hanno spiegato di essere rimasti molto soddisfatti del loro lavoro, poiché la quarta stagione di Stranger Things è stata quella più impegnativa e d’impatto.

Stranger Things 4: di cosa tratterà?

Nel primo teaser pubblicato da Netflix su Instagram, si nota che Undici ha fatto il trasferimento in California con la famiglia Byers. La protagonista scrive una lettera al suo amore Mike, nel quale gli spiega che farà ritorno a Hawkins per le vacanze, così potrà finalmente incontrarlo. Dai primi scatti pubblicati, però, mostrano il cimitero della città, lanciando dubbi sul destino di Hopper. E’ ancora vivo oppure no? Chissà. Oltre al mistero legato ad Hopper, ci sono anche quelli che incombono sulla citta di Hawkings come mostra il filmato su Instagram.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Netflix Italia (@netflixit)





Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui