Cotto e Mangiato ricetta del 17 febbraio 2022: risotto con basilico e crema di pecorino

Oggi la ricetta proposta da Tessa Gelisio è semplice e richiede pochissimi di minuti per la preparazione. Ci porta in tavola infatti un gustoso risotto con basilico e crema di pecorino. Non sai come si prepara? Di seguito trovi tutti gli ingredienti e gli step da seguire.

La ricetta

Per la preparazione di questo gustoso piatto, servono i seguenti ingredienti:

180 grammi di riso

Vino bianco

Brodo vegetale

80 grammi di basilico

Olio

100 grammi di panna

50 grammi di pecorino

50 grammi di formaggio grattugiato

Procedimento

In una casseruola riscaldata già su fuoco metti a tostare il riso. Non appena tostato, sfuma con vino bianco e allunga con brodo vegetale. Intanto prepariamo le cremine. In un bicchiere da mixer frulla il basilico con olio e brodo vegetale per rendere un po’ più acquoso. Dunque metti da parte. In una padella, fai sciogliere panna e pecorino insieme. Quando il riso sarà cotto, aggiungi la crema di basilico, fai mantecare bene, fai sì che il riso prenda il sapore del basilico. Poi aggiungi parte della crema di pecorino, abbondante formaggio grattugiato, mescola un po’ e spegni il fuoco. Fai insaporire qualche minuto e impiatta decorando con ancora un po’ di crema di pecorino. E anche oggi cotto e Mangiato.

