L’Eredità 19 febbraio 2022, alla ghigliottina Alessio ci riprova ma non indovina la parola d’oggi

Nella puntata di quest’oggi – 19 febbraio 2022 – è arrivata nuovamente al gioco finale de L’Eredità il giovanissimo Alessio

Il campione odierno, nella ghigliottina de L’Eredità di quest’oggi, s’è ritrovato a concorrere per un bottino di 16.250 euro dopo alcuni dimezzamenti e s’è trovato dinnanzi alle seguenti cinque parole indizio scelte dagli autori del quiz per indovinare la parola misteriosa di oggi:

Ospite

Pensiero

Aspetto

Giovanni

Tanto.

Dopo aver riflettuto (apparendo per la realtà abbastanza spaesato – poi ammettendo di aver scelto una parola più o meno al buio) Alessio ha scritto: Sala.

E il 18enne (parliamo di un ragazzo classe 2003) studente del liceo linguistico non ha indovinato nemmeno quest’oggi giacché la parola scelta dagli autori era: Gentile.

Queste le spiegazioni di quest’oggi date dal padrone di casa Flavio Insinna:

Gentile Ospite – come nella classica introduzione di un eventuale ospite in un programma tv.

Pensiero Gentile – che può essere tanto un regalo quanto un vero e proprio pensiero tributato.

Gentile Aspetto – citando Dante, quando parla di Manfredi: “Biondo era e di gentile aspetto”.

Giovanni Gentile – il filosofo artefice di una delle più importante riforme scolastiche.

Tanto Gentile – e tanto onesta pare, sempre per citare Dante.

