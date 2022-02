Così fan tutte, edizione 2000 in onda su RAI 5

Così fan tutte è la commedia andata in scena nel Teatro Comunale di Ferrara negli anni 2000. Il palinsesto RAI 5 ha deciso deciso omaggiare proprio questa versione di Così fan tutte, che all’epoca vide impegnato alla regia Marco Martone. Le scene sono di Sergio Tramonti.

A dirigere l’orchestra sul podio del Comunale di Ferrara il maestro Abbado alla guida della Mahler Chamber Orchestra, da lui stesso fondata nel 1997.

La trama

La storia narra di due giovani ufficiali che decidono di fare una scommessa sulla fedeltà delle loro fidanzate. Devono cosi fare in modo che vengano messe alla prova, per cui decidono di far finta di partire per la guerra e sotto mentite spoglie ricompaiono in paese. I due si mascherano bene, ma restano comunque que affascinanti. L’uno cerca di conquistare la fidanzata dell’altro e dicono di volerle sposare.

Il cast

Nel cast troviamo Melanie Diener nei panni di Fiordiligi, Anna Caterina Antonacci nei panni di Dorabella, Daniela Mazzuccato veste i panni di Despina, Charles Workman è Ferrando. E poi ancora Guglielmo è Nicola Ulivieri, don Alfonso è Andrea Concetti. Tutti affiancati dal Coro Ferrara Musica istruito da Giordano Tunioli. Le scene sono di Sergio Tramonti, i costumi sono a cura di Vera Marzot e le luci a cura di Pasquale Mari. La regia televisiva è di Patrizia Carmine.

