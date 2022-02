GF Vip 6, le pillole velenose de La Velenosa – EPISODIO 38: “Date un Oscar agli autori!”

Ragazzi,ma la chimica artistica è diventata la chimica oscura giovedì sera. Ma che ideona pazzesca è stata far ripetere ai protagonisti di Bellifull le stesse cose che dicono da cinque mesi, ma al buio? Ma date un Oscar agli autori: chissà quante notti insonni per creare questo blocco originale che ci ha tanto appassionato. Sono passati cinque mesi e siamo ancora qua a sentire Alexman, che dice di non saper chi scegliere tra Dolores e Soledad ma noi Muti e guardiamo.

Parlando di cose più serie: Alessandro Basciano ha avuto sì un comportamento brutto e non è la prima volta, ma non può beccarsi secondo me un provvedimento quando in quella casa hanno detto e fatto la qualsiasi. Ragazzi, la Ricciarelli ha detto le peggio cose fino all’altro ieri, Aldo Montano (aveva ragione) si è messo a due centimetri dal man, Soleil ha detto cose gravi, soprattutto verso Gianmaria, Delia voleva dare una bottigliata in testa al marito, Nathaly nella discussione con Jessica le è andata a due centimetri dalla faccia e potrei citare tante altre cose. Ora che Basciano abbia sbagliato è indubbio, ma non trovo giusto punire solo lui.

Lulù è la seconda finalista e io sono contenta per due motivi, uno serio e uno velenoso. Quello serio è perché, nel bene e nel male, è sempre stata se stessa e ci vuole coraggio perché spesso non ha fatto belle figure ma è una dei pochi che non ha indossato maschere. Lulù al contrario del suo aspetto esteriore molto artefatto è vera ed è questo che è arrivato ai telespettatori. Il motivo velenoso invece è che godo come un riccio che abbia vinto contro Soleil e Katia,che la notte di giovedì avranno avuto gli incubi.

Nel confronto Jessica e Nathaly, io tutta la vita dalla parte della princess. Jessica ha parlato della dinamica della casa nella lite mentre Nathaly è andata sul personale dicendo “mangi per dieci, stai sempre a mangiare, gridi come una scimmia, fai così perché nessuno ti vuole ridicola” e da una signora matura non mi aspetto parole così verso una ragazza. Ma poi con Soleil hanno fatto un casino per aver usato il termine scimmia e a Nathaly manco mezza parola??? Mah…. Al televoto per l’eliminazione ci sono Nathaly, Kabir, Baru’ e Alessandro. Io salvo Baru’ e penso che uscirà Kabir che diciamoci la verità,bella persona ma inesistente nelle dinamiche della casa

Per oggi è tutto, alla prossima baci velenosi.

GF Vip 6, i migliori meme della puntata serale del 17 febbraio 2022

