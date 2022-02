Il barbiere di Siviglia, in onda su Rai 5

Come ogni settimana, anche questa che sta per iniziare sarà all’insegna della cultura teatrale. Il barbiere di Siviglia viene proposto su Rai 5 nella versione andata in scena presso il Teatro Regio di Parma. L’opera di Rossini in questione è stata diretta dal Maestro Andrea Battistoni. Vediamo insieme qualche particolare in più in merito a trama, direzione e cast della proposta del palinsesto RAI.

La trama

La trama si svolge a Siviglia. Protagonista è il conte d’Almaviva che perde la testa per la giovane Rosina. Per quanto la giovane contraccambi l’amore del Conte, quest’ultima vive in totale prigionia insieme al suo tutore, Don Bartolo, che spera di poterla sposare per motivi economici più che per vero affetto.

Il cast

Come detto, questa edizione de i, barbiere di Siviglia di Rossini ha visto impegnato sul podio come direttore d’orchestra il maestro Andrea Battistoni. Per quanto riguarda la regia, essa è stata affidata a Stefano Vizioli. I personaggi sono interpretati dai seguenti attori, Dmitry Korchak, Luca Salsi, Bruno Praticò, Giovanni Furlanetto,. E poi ancora Natalia Roman, Ketevan Kemoklidze, Gabriele Bolletta, Noris Borgogelli. La regia tv è di Daniela Vismara. L’opera andrà in onda nella mattinata di lunedì 21 febbraio 2022, e terrà compagnia il pubblico dell’opera.

