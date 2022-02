“Vergognati”: tutti contro Katia Ricciarelli – cosa sta succedendo?

La puntata di ieri, lunedì 21 febbraio 2022, del Grande Fratello Vip 6 è stata come sempre ricca di colpi di scena e di argomenti trattati. Non sono mancati gli attimi incandescenti con il conduttore del programma, Alfonso Signorini, che ha dovuto gestire situazioni complicate. Ad essere eliminato dal reality show targato Mediaset è stato Kabir Bedi; Alex Belli è nuovamente uscito dalla casa più spiata d’Italia. Vi sono stati anche alcuni litigi forti come quello tra Miriana Trevisan e Katia Ricciarelli. Le due gieffine, nel corso della diretta, non sono si sono risparmiate e si sono attaccate a vicenda.

Katia Ricciarelli contro Alex Belli

Katia, però, non ha avuto soltanto attriti con la showgirl campana; la soprano, infatti, ha avuto anche un battibecco con l’attore emiliano: “Se non fossimo in televisione ti darei una sberla. Andiamo dietro la tenda e te la do. Non amo che si esibisca l’amore così. Mi ha dato fastidio. Dammi la mano, andiamo oltre la porta rossa che ti faccio un c..o così”. A quel punto Belli ha sfidato Katia Ricciarelli a dargliene una in quel momento. Ovviamente la concorrente del reality show non lo ha fatto ma non molto piaciuto il suo atteggiamento.

La discussione fra Miriana e Katia

Ritornando, invece, alla discussione con Miriana, si è verificata subito dopo lo scontro verbale tra l’artista e Manila Nazzaro. Katia ha accusato l’ex Miss Italia e la soubrette campana di essere delle vipere e allora si è perso il controllo. La soprano si è rivolta in questi termini verso Trevisan: “Tu devi stare zitta, tu non devi parlare. Io sono fiera di me e si vede come ho lavorato, lei fa solo la santa. Consolatevi tu e Manila, queste fanno le santarelline ma sono due persone assolutamente false”.

Miriana Trevisan non è stata in silenzio e, anzi, ha replicato attaccando la compagna d’avventura: “Tu sei invece una vipera e non devi provare a sminuirmi. Sono felice di essere Miriana Trevisan. Vergognati, hai attaccato tutti e offeso tutti. Hai detto delle parole forti e sei stata pure razzista”. Ricciarelli, stanca di quella situazione, ha chiesto ai telespettatori di mandarla via dal programma. Vedremo se accadrà davvero questo nelle prossime puntate. La tensione nel loft di Cinecittà è altissima.

