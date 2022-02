Cotto e Mangiato ricetta del 23 febbraio 2022: foccacine agli spinaci

Proseguiamo la settimana gastronomica con una nuova gustosa ricetta di Cotto e Mangiato. Tessa per il pranzo di oggi ha deciso di proporci una semplice ma squisita ricetta: focaccine agli spinaci.

La ricetta

Quali saranno gli ingredient necessari per questa preparazione? Li vediamo nel seguete elenco:

500 ml di acqua

100 grammi di farina di ceci

olio extra vegine d’oliva

200 grammi di spinaci

aglio

100 grammi di provola tagliata a cubetti

Procedimento

Metti nella pentola l’acqua e una volta giunta a bollore aggiungi la farina di ceci. Mescola come si deve, e una volta ben rappresa, versa il composto su della carta forno. Intanto in una padella versa olio ed aglio, fai soffriggere e aggiungi gli spinaci. Quando saranno cotti tagliuzza, senza aglio, e aggiungi anche dei cubetti di provola. A questo punto con un coppapasta ricava delle formine tonde e versa in padella, con olio. Fai cuocere su un lato poi sull’altro, adagia un pò di spinaci e provola su ogni dischetto e copri con un altro dischetto di pasta ovviamente cotto. Ed ecco che abbiamo ottenuto delle semplici e nutrienti focaccine, che ovviamente si possono farcire come più si preferisce. E anche oggi come tutti i giorni la nostra ricetta è pronta, Cotta e Mangiata.

